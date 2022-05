Rusia a anulat parada aeriană în Piața Roșie. Motivul invocat de Kremlin

Rusia pregătește parada aeriană din Piața Roșie de o săptămână, astfel că avioane de vânătoare și bombardiere au survolat cerul zilnic.

Totuși, parada aeriană pregătită pentru 9 mai a fost anulată, Kremlinul invocând condiții meteo nefavorabile.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că parada aeriană a fost anulată din cauza condițiilor meteo, scrie Tass, conform BBC.

"Componenta aviatică nu va avea loc din cauza vremii", a spus Peskov.

În cadrul repetițiilor din ultima săptămână, avioanele au zburat inclusiv în formație simbolizând litera Z.

#Russia held a dress rehearsal on Saturday for the military parade to commemorate #VictoryDayParade on May 9, when the country marks the defeat of #Nazi Germany during #WorldWarII.This year's #VictoryDay, which falls on Monday, won't just honor a conflict that ended 77 years ago pic.twitter.com/7INsL6SJeO