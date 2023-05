Primul oraș din Rusia care a sărbătorit Ziua Victoriei. Imagini de la paradă VIDEO

Rusia sărbătorește astăzi, 9 mai 2023, a 78-a aniversare a victoriei din Al Doilea Război Mondial, tradiționalele parade având loc pe întreg teritoriul țării, de la ora locală 10.00.

Astfel, conform fusului orar, prima Paradă a Victoriei din Rusia a avut loc la Petropavlovsk-Kamceatski, în Peninsula Kamceatka.

După cum se poate vedea din imagini, o atenție deosebită le-a fost acordată veteranilor de război.

🇷🇺The first Victory Parade in Russia was held in Petropavlovsk-Kamchatsky

Petropavlovsk-Kamchatsky was one of the first in Russia to hold a solemn parade in honor of the 78th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War (WWII). The event traditionally starts at 10:00. pic.twitter.com/S93gKbs198