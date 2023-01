Putin spânzurat, într-un ritual bizar la sfârșit de an pe străzile unei localități din România. ”I-au făcut chiar un sicriu bestiei de la Kremlin” VIDEO

O procesiune ciudată a avut loc pe străzile unei localități din Suceava, aflată, cel mai probabil la granița cu Ucraina.

Sătenii români au organizat o așa-zisă paradă a ”vehiculelor Z capturate" și a unui Putin capturat în satul lor.

Este o tradiție rurală în România ca să încheie anul cu o paradă a monștrilor, dar de data aceasta a arătat puțin diferit, fiind influențată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Oamenii au acoperit un tractor cu o pânză ca să arate ca un tanc și au scris mare litera Z în față, un simbol al agresiunii Rusiei.

but wait it gets even better 🤣🤣🤣 they even made a coffin for that kremlin b!tch, when he dies we gonna have a 3 day monstruous party in Romania 😁 it may seem odd but we have these traditions predating Christianism in our nation pic.twitter.com/n4joeuLdVA