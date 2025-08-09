Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare

Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20 FOTO Pixabay

Trei bărbați au fost văzuți sâmbătă, 9 august, urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o parașută pentru a coborî.

Toți trei au fost reținuți de poliție.

Cei trei bărbați au fost observați de agenții de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se cățărau pe monument. Având în vedere gravitatea faptei și pericolul la care se expuneau, poliția și pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenție în medii periculoase) au fost chemați la fața locului pentru a le ordona celor trei bărbați să coboare imediat de pe monument.

O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă și au fost însoțiți pe jos de polițiști, în timp ce ultimul a preferat să-și deschidă parașuta pentru a coborî pe Champ-de-Mars. La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forțele de ordine, care l-au reținut și l-au plasat în arest preventiv, la fel ca pe ceilalți doi complici, a declarat Parchetul din Paris pentru Figaro.

Ei vor fi deferiți duminică Parchetului pentru o măsură disciplinară penală, care permite sancționarea rapidă a autorului unei infracțiuni care își recunoaște vinovăția.

În data de 10 iulie, a avut loc un incident similar. Doi bărbați au fost, de asemenea, reținuți și plasați în arest preventiv în jurul orei locale 4:30, după ce au sărit cu parașuta.

