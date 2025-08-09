Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 22:10
273 citiri
Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20 FOTO Pixabay

Trei bărbați au fost văzuți sâmbătă, 9 august, urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o parașută pentru a coborî.

Toți trei au fost reținuți de poliție.

Cei trei bărbați au fost observați de agenții de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se cățărau pe monument. Având în vedere gravitatea faptei și pericolul la care se expuneau, poliția și pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenție în medii periculoase) au fost chemați la fața locului pentru a le ordona celor trei bărbați să coboare imediat de pe monument.

O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă și au fost însoțiți pe jos de polițiști, în timp ce ultimul a preferat să-și deschidă parașuta pentru a coborî pe Champ-de-Mars. La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forțele de ordine, care l-au reținut și l-au plasat în arest preventiv, la fel ca pe ceilalți doi complici, a declarat Parchetul din Paris pentru Figaro.

Ei vor fi deferiți duminică Parchetului pentru o măsură disciplinară penală, care permite sancționarea rapidă a autorului unei infracțiuni care își recunoaște vinovăția.

În data de 10 iulie, a avut loc un incident similar. Doi bărbați au fost, de asemenea, reținuți și plasați în arest preventiv în jurul orei locale 4:30, după ce au sărit cu parașuta.

Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc sâmbătă, 9 august, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini...
Avertisment din interiorul sistemului: „Instituția Poliției Române se află în cel mai complicat moment al existenței sale”
Avertisment din interiorul sistemului: „Instituția Poliției Române se află în cel mai complicat moment al existenței sale”
Cazul tânărului polițist agresat și umilit de mai mulți săteni, în Caraș-Severin, a ajuns viral în spațiul public, zilele trecute. Evenimentul a generat reacții acide în societate. Pe...
#parasuta, #Turnul Eiffel, #politie , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
VIDEO Ce gest a facut frantuzoaica Meta Tumba, dupa ce Stefania Uta a invins-o la o sutime de secunda
Digi24.ro
O tara unde "banii cash fac legea" si cei mai multi oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Adevarul.ro
Imaginea inconstientei: un sofer intoarce masina pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si loveste un alt autovehicul. Ce amenda a primit

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
  2. Putin i-a dat „Ordinul Lenin” emisarului lui Trump. Nu pentru el, ci pentru directorul CIA al cărui fiu a murit luptând în Ucraina pentru Armata Rusă
  3. Rusia condamnă Israelul pentru planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană”
  4. Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
  5. Descoperire remarcabilă în medicină. Cercetătorii spun că o substanță prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
  6. Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”
  7. De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin. Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
  8. Final de misiune pentru patru astronauți. Au revenit pe Pământ după 5 luni pe Stația Spațială Internațională. „Unele momente tumultoase pe Pământ”
  9. Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
  10. Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”