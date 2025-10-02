Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:18
688 citiri
Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri
Saltul cu parasuta poate fi fatal FOTO Pixabay

Un tânăr britanic a scăpat cu viață ca prin minune după ce parașuta nu i s-a deschis în timpul unui salt la peste 3.300 de metri, în Las Vegas.

Mitchell Deakin, 25 de ani, și instructorul său au suferit răni grave în urma prăbușirii, însă ambii au supraviețuit. Autoritățile americane investighează acum dacă au fost respectate regulile privind împachetarea parașutelor, în timp ce familia și prietenii lui Mitchell strâng fonduri pentru recuperarea sa.

Presa locală din Las Vegas relatează că cei doi au fost transportați cu elicopterul la spital, după ce s-au prăbușit în deșertul din apropierea orașului Jean, situat la sud de Las Vegas, pe 17 septembrie, arată Știrile ProTV.

Iubita lui Mitchell, Isabel Clacher, aceasta scrie că tânărul se află internat în spital, fiind însoțit de părinții săi, Janine și Colin.

„Accidentul i-a provocat lui Mitch răni severe: fractură de pelvis, coaste rupte, pneumotorax (plămân perforat) și o lacerare la rinichi. A fost deja operat în SUA, unde i-au fost montate plăci metalice în zona pelviană pentru a preveni colapsul. I se drenează și lichidul acumulat în plămân, iar momentan nu poate sta în picioare sau merge”, a transmis tânăra.

Într-o actualizare din 25 septembrie, mama lui Mitchell a anunțat că fiul ei a reușit să facă câțiva pași cu ajutorul unui cadru de mers.

„Este foarte optimist, este îngrijit de o echipă medicală excelentă și este profund recunoscător pentru toate mesajele, apelurile și sprijinul primit”, a scris aceasta.

Un purtător de cuvânt al FAA a declarat pentru BBC că agenția investighează împachetarea parașutelor și respectarea regulilor de zbor de către pilot și aeronavă. Dacă nu vor fi descoperite nereguli, ancheta va fi preluată de autoritățile locale.

Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților, care, în această perioadă, judecă doar cauzele legate de drepturi și libertăți, precum arestările...
Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic
Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic
Reforma administrativ-teritorială a României sau regionalizarea, este una dintre temele care apare periodic în discursul politic din ultimii 35 de ani, la fel ca alte teme precum reducerea...
#parasutist, #supravietuire, #salt cu parasuta, #raniti , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
a1.ro
Tony One va fi tatitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a casatorit chiar in ziua in care a implinit 19 ani si a anuntat ca asteapta primul copil
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri
  2. Focar de hepatită A într-un județ din România. 131 de persoane au fost diagnosticate, iar alte 400 sunt suspecte, după ce au intrat în contact cu bolnavii
  3. Horoscop zilnic. Joi, 2 octombrie. Zodia care primește o vizită neașteptată
  4. Bancul zilei: Ce vrea un hoț de la un politician
  5. Palatul Cotroceni, iluminat roz de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân. Partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, a aprins luminile
  6. Un cercetător în domeniul longevității spune că toată lumea este prea obsedată de a trăi veșnic. Cele două obiceiuri anti-îmbătrânire pe care le urmează
  7. Care este cel mai bun moment pentru a consuma proteine dacă vrei să-ți crești masa musculară
  8. „De multe ori mă simt pierdută pentru că nu sunt căsătorită și nu am copii”. Cum și-a schimbat o tânără perspectiva asupra vieții, urmând sfatul mătușii de 93 de ani
  9. Florin Ristei și Yasmin Awad, semne de despărțire? Ce mesaje a transmis influencerița: „A dispărut flacăra”
  10. Monica Gabor revine în atenția publică. Irina Columbeanu, imagini cu mama ei din Dubai: „Ce mult s-a schimbat” VIDEO