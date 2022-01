Parbrize auto de calitate superioară de la Master Auto Glass

Inlocuieste rapid parbrizul fara prea mari batai de cap

Parbrizul masinii este foarte fragil si oricand poate fi spart din diferite motive. Distrugerea sa se poate intampla din cauza fenomenelor meteo extreme sau accidentelor rutiere, desi spargerea acestuia de catre o alta persoana nu este exclusa. Chiar daca exista o fisura mica pe acesta, zona de risc poate creste si oricand se poate sparge tot parbrizul.

In cazul in care ai suferit o astfel de problema, alege parbrize auto de calitate superioara de la Master Auto Glass!

Master Auto Glass este un service care se ocupa cu inlocuirea parbrizelor pentru autoturisme si camioane. Cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie si profesioniste, inlocuirea sticlei masinii nu va mai reprezenta o problema. Parbrizul se inlocuieste rapid, iar daca te afli in zona service-ului, poti solicita schimbarea acestuia la tine acasa.

Stocul de peste 5000 de parbrize, lunete si geamuri laterale face mai facila inlocuirea lor

Cu sediul in Suceava, Master Auto Glass poate solutiona orice problema localizata la geamurile si sticlele masinii. Fiecare client beneficiaza de solutii si oferte optime pentru masina si bugetul sau, iar garantia sticlelor este de 2 ani dupa montaj.

Montarea parbrizului la domiciliu devine o necesitate atunci cand acesta lipseste. Se poate intampla ca acesta sa fie spart complet si astfel sa nu poti circula. Daca intampini aceasta situatie poti solicita inlocuirea la tine acasa. Pentru ca acest serviciu sa fie indeplinit este necesar un loc acoperit pe timpul verii, iar iarna un garaj care sa fie incalzit.

Site-ul masterautoglass.ro contine toate informatiile de care ai nevoie pentru solicitarea inlocuirii parbrizului. Experienta de peste un deceniu a firmei ii aduce in topul preferintelor in zona Moldovei, avand o multime de oferte si solutii rapide pentru fiecare client. Oricat de mica ti s-ar parea fisura parbrizului sau a geamului lateral, apeleaza cu incredere la serviciile lor!

Nu lasa parbrizul sa iti puna in pericol siguranta la volan!

Exista situatii in care drumul pe care mergi sa fie acoperit cu pietre mari ce pot ricosa in parbriz, luneta sau geamuri laterale. O singura lovitura poate distruge complet sticla si astfel sa nu mai poti continua drumul. Fisurile mici genereaza zona de risc pe tot parbrizul, asadar remediaza-le rapid pentru a nu-ti pune in pericol siguranta la volan. Master Auto Glass se va ocupa in totalitate de inlocuirea parbrizului, in bune conditii.

Montajul acestuia si calitatea sa nu vor fi diferite de cele din fabrica. La scurt timp dupa ce parbrizul este montat nici nu vei observa faptul ca a fost inlocuit. Vizibilitatea si lumina nu se modifica, iar calitatea este superioara. Nu vor exista unghiuri de vizibilitate blocate, culori diferite sau probleme la stergatoare. Totul se optimizeaza in functie de masina.

Master Auto Glass poate fi gasit de luni pana vineri intre orele 8-17, iar pentru alte intrebari si programari poti contacta prin intermediul e-mailului contact@masterautoglass.ro. Este disponibil si un numar de telefon la care poti face programare.

