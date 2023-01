Momente de groază într-un parc de distracții. Mai mulți turiști au rămas blocați într-un pendul uriaș, cu capul în jos VIDEO

Mai mulți turiști au trecut prin momente de groază în timpul unei vizite într-un parc de distracții din Fuyang, provincia Anhui, în China, relatează India Today.

Ei au rămas blocați cu capul în jos aproximativ 10 minute, după ce pendulul uriaș în care se aflau s-a oprit când era la punctul cel mai înalt.

Incidentul a avut loc pe 19 ianuarie.

După ce nu au reușit să pornească panoul de control, angajații parcului de distracții au decis să regleze manual cursa, urcând pe stâlpul de susținere.

Reprezentanții parcului de distracții au transmis că instalația s-a oprit pentru că depășise limita de greutate admisă.

Amusement park-goers hung upside down for 10 minutes at the highest point of giant pendulum ride after it malfunctioned in China’s Fuyang city.

Workers had to clamber up to manually fix the ride and theme park officials said the malfunction was caused by a “weight issue.” pic.twitter.com/Xps63aGY4s