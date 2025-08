Peste 20 de răniți, unii în stare gravă, într-un parc de distracții. S-a rupt brațul unui carusel, cu oameni imobilizați în scaune VIDEO

Cel puţin 23 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav, după ruperea unui braţ mecanic care a provocat căderea unei instalaţii, cu tot cu persoanele care se aflau pe ea, într-un parc de distracţii.

Parcul se află la Taif, în vestul Arabiei Saudite, potrivit presei locale, relatează AFP.

Înregistrări video amplu difuzate pe reţele de socializare surprind această instalaţie - denumită „Game 360” -, alcătuită dintr-o platformă circulară pe care iau loc căutătorii de "senzaţii tari", platformă suspendată de un braţ mecanic uriaş, care oscilează în sus şi-n jos. Accidentul s-ar fi produs în ziua de miercuri, 30 iulie 2025. Din filmare reiese că brațul mobil s-a lovit de un stâlp, ceea ce a provocat ruperea brațului. Apoi, ruperea braţului a condus la căderea brutală a întregii instalaţii la pământ, cu tot cu persoanele care se aflau pe scaunele din carusel.

Numeroase persoane s-au adunat la locul accidentului.

Last night in the city of Taif which is in eastern Saudi Arabia - a ride called 360 collapsed while it was full of people. Dozens of people were injured, some seriously via @kaisos1987 pic.twitter.com/OByfREaFRR

Postul saudit Al-Arabiya a anunţat pe X că acest accident s-a soldat cu „23 de răniţi (...), inclusiv patru grav (...) într-un accident la Taif”. Ziarul Okaz evocă „peste 23 de răniţi”.

Potrivit Al-Arabiya, parcul a fost închis şi s-a deschis o anchetă.

Această dramă este de rău augur, în contextul în care Arabia Saudită îşi multiplică proiectele de distracţii, divertisment şi culturale în cadrul unor eforturi de diversificare a unei economii dependentă de mult timp de petrol.

Între proiecte-far se află Parcul de distracţii de la Qiddiya, care urmează să ocupe o suprafaţă de 500.000 de metri pătraţi, în apropiere de Riad.

Acest parc, care include 28 de atracţii, inclusiv opt montagnes russes, urmează să fie deschis în 2025.

A ride in an amusement park in Saudi Arabia snapped mid-air leaving 23 people injured, three in critical condition.

The amusement park in the south-western town of Taif has been closed, and an investigation into the cause of the accident is underway. pic.twitter.com/IvaTqqBbmy