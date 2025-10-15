Cel mai mare proprietar de mall-uri din România intră pe piața energiei verzi - NEPI Rockcastle a inaugurat primul parc fotovoltaic din portofoliu

Un gigant din retail își produce singur energia. NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator, operator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, a inaugurat, miercuri, 15 octombrie, primul său parc fotovoltaic, marcând o etapă majoră în strategia de sustenabilitate și tranziție energetică a companiei.

Investiția, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, este amplasată pe o suprafață de 51 de hectare în localitatea Chișineu-Criș și are o capacitate instalată de 54 MW. Parcul cuprinde 84.000 de panouri fotovoltaice produse de LONGi și va genera anual circa 70.000 MWh de energie electrică regenerabilă, echivalentul în a alimenta peste 29.000 de gospodării. Totodată, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 21.000 de tone în fiecare an.

Proiectul a fost dezvoltat de NEPI Rockcastle în parteneriat cu LONGi, lider global în tehnologia solară, și ENEVO Group, companie românească specializată în proiecte de energie regenerabilă. Lucrările au început în ianuarie 2025 și au fost finalizate în mai puțin de un an.

„Prima noastră dezvoltare fotovoltaică greenfield reprezintă o etapă importantă în planul de a produce energie sustenabilă pe termen lung. Ne-am dorit ca această investiție să genereze nu doar energie curată, ci să aibă și un impact economic local, prin crearea a peste 100 de locuri de muncă în faza de construcție și colaborarea prioritară cu furnizorii și contractorii regionali. Le suntem recunoscători partenerilor de business LONGi, ENEVO Group și Electroechipament Industrial (EEI), pentru implicarea și know-how-ul prin care ne-au ajutat să finalizăm proiectul în mai puțin de un an, în cele mai bune condiții”, a declarat Andrei Radu, Group Development Director, NEPI Rockcastle.

Potrivit estimărilor companiei, energia produsă de noul parc va acoperi, până la finalul anului 2026, peste 48% din consumul total de electricitate al centrelor comerciale NEPI Rockcastle din România, iar acesta este începutul unei noi etape pentru companie, cea în care centrele comerciale devin tot mai independente energetic.

„Din perspectiva unui CFO, prioritatea este susținerea investițiilor care accelerează performanța financiară și operațională a companiei. Dezvoltarea greenfieldului de panouri fotovoltaice este o investiție strategică, susținută de Consiliul de Administrație, care aduce eficiență, optimizare a costurilor și consolidează fundația pe care construim creșterea viitoare a NEPI Rockcastle. În plus, acest proiect întărește relațiile cu partenerii noștri de afaceri și demonstrează modul în care disciplina financiară și sustenabilitatea pot genera valoare comună și durabilă”, a declarat Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle.

În prezent, compania implementează un program regional de investiții în energie verde, cu un buget total de 110 milioane de euro, destinat proiectelor fotovoltaice din Europa Centrală și de Est. Din această sumă, 100 de milioane de euro sunt alocate României, unde NEPI Rockcastle derulează două proiecte greenfield și mai multe instalări de panouri solare pe acoperișurile centrelor comerciale din portofoliu.

„Din perspectiva Consiliului de Administrație, proiectul de la Chișineu-Criș reflectă angajamentul nostru de a investi în soluții durabile, care aduc valoare adăugată nu doar companiei și investitorilor, ci și comunităților în care activăm. Noi avem patru piloni de creștere strategici, iar unul dintre ei este energia regenerabilă. El a apărut pe mapa strategică a noastră în urmă cu 3 ani, când am făcut prima investiție în fotovoltaice pe acoperișurile proiectelor noastre din România, o investiție de 34 de milioane de euro”, a subliniat Eliza Predoiu.

La evenimentul de inaugurare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și partenerilor implicați: Eliza Predoiu (CFO, NEPI Rockcastle), Andrei Radu (Group Development Director, NEPI Rockcastle), Ovidiu Guleș (primarul orașului Chișineu-Criș), Sergiu Bîlcea (vicepreședintele Consiliului Județean Arad), Mirel Jarnea (country Manager, LONGi), Radu Brașoveanu (CTO și cofondator, ENEVO Group), Eduard Meiloiu (director, Renewables BU, ENEVO Group) și Andrei Horhoianu (Group Head of Energy, NEPI Rockcastle).

