Începe construirea celui mai mare parc fotovoltaic din România. Va putea furniza energie pentru aproximativ 160.000 de gospodării

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este pe ultima sută de metri înainte de avizarea autorizației de înființare pentru un parc fotovoltaic de 255 MW, dezvoltat de isrelienii de la Nofar Energy în județul Dâmbovița. Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Corbii Mari se anunță a fi cel mai mare parc fotovoltaic din România de până acum.

Pe data de 13 martie, ANRE va acorda Autorizaţia de înfiinţare solicitată de societatea CORBII MARI SOLAR PLANT S.R.L. pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Corbii Mari. La momentul în care ANRE emite autorizația de înființare, dezvoltatorul proiectului trebuie să facă dovada că are finanțarea pentru construcția capacității energetice deci, cel mai probabil, acest proiect va fi unul dintre cele care se va finaliza și va produce energie electrică, arată Economica.net.

Cum va arăta parcul fotovoltaic din județul Dâmbovița

CORBII MARI SOLAR PLANT S.R.L. dezvoltă un parc fotovoltaic de dimensiuni uriașe, 255 MW amplasat în localitatea Corbii Mari din județul Dâmbovița, sub controlul firmei israeliene Nofar Energy, unul dintre cei mai activi investitori în regenerabile din România. Pentru a oferi o idee despre proporțiile noului parc, Nofar Energy sunt și cei care au pus în funcțiune, alături de altă firmă israeliană, Econergy, parcul de la Rătești, cel mai mare din Europa de Sud Est, de 153 MW.

Despre dezvoltarea de la Corbii Mari a vorbit recent Favi Stelian, CEO Nofar Energy România, arată sursa citată: „Avem 155 MW cu partenerii noştri la Răteşti, proiect conectat, avem 314 MW în două proiecte pe aceeaşi staţie (în Giurgiu, pentru care firma a primit și finanțare de la BERD-n.red), unde am început costrucţia, avem încă 256 MW la Corbii Mari, unde acum am început licitaţia şi avem încă două-trei proiecte în proces să ajungă anul acesta la ready to build şi să se construiască. Şi noi chiar o să construim, pentru că aşa cum a apărut public, avem panourile, avem deja EPC-urile (contractele de tip EPC-n.red), avem şi finanţare”.

Nofar a cumpărat în decembrie 2023 proiectul de la Corbii Mari, care se întinde pe 290 de hectare, de la dezvoltatorul imobiliar Portland Trust, cel de la care a cumpărat în trecut și parcul de la Rătești.

“Proiectul de la Corbii Mari a fost aprobat în 2023 și începând cu 2024 va injecta 362 GWh pe an energie regenerabilă în rețeaua electrică. Acest proiect va putea furniza energie pentru aproximativ 160.000 de gospodării și va reduce amprenta de carbon cu peste 200.000 de tone, fiind un pilon extrem de important pentru strategia României de reducere a emisiilor de carbon și de securizare a producției de energie verde care se dorește să ajungă la 30% din totalul producției interne până în 2030”, arăta Portland Trust în comunicatul din decembrie 2023 în care anunța tranzacția cu Nofar.

