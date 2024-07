Parcul Natural Văcărești va avea serviciu privat de pompieri cu autospecială de stingere a incendiilor. Anunțul primarului Capitalei

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că Parcul Natural Văcăreşti are de la începutul acestei luni un serviciu privat de pompieri şi că este în curs de realizare un studiu de fezabilitate pentru un sistem de hidranţi.

De asemenea, au fost reparate aleile principale care erau greu accesibile autospecialelor de intervenţie.

"Parcul Natural Văcăreşti are de la începutul acestei luni un serviciu privat de pompieri, dotat cu autospecială de stingere a incendiilor. Suntem în curs de realizare a unui studiu de fezabilitate pentru un sistem de hidranţi cu rezervă de apă dedicată, pentru a putea acţiona rapid şi punctual. De asemenea, am reparat aleile principale care erau greu accesibile autospecialelor de intervenţie sau autoturismelor care efectuează lucrările de întreţinere", scrie edilul general pe Facebook.

În urmă cu cinci zile, Nicuşor Dan preciza că au fost reparate şi ignifugate foişoarele de observaţie şi că au fost instalate panouri informative noi. Totodată, a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru un sistem de monitorizare cu camere video a întregului areal al parcului.

"Ne dorim ca vizitatorii Parcului Natural Văcăreşti să fie în siguranţă şi să aibă experienţe cât mai plăcute în acest loc unic în Europa. Reparăm şi reignifugăm foişoarele de observaţie ornitologică, am instalat panouri informative noi la intrările în parc, panouri despre fauna şi flora parcului, coşuri de gunoi şi toalete ecologice. Am modernizat posturile de pază (acestea fiind alimentate cu energie solară) şi am realizat un studiu de fezabilitate pentru un sistem de monitorizare cu camere video a întregului areal al parcului", afirmă Nicușor Dan.

Ads