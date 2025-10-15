Bucureștiul va avea un nou parc, de peste 50.000 de metri pătrați, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness și relaxare FOTO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:05
453 citiri
Bucureștiul va avea un nou parc, de peste 50.000 de metri pătrați, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness și relaxare FOTO
Proiectul noului parc a fost pus în dezbatere publică FOTO Facebook/Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 pregătește amenajarea unui nou parc de agrement în cartierul Henri Coandă, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness, relaxare, pe o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați.

În paralel, Parcul Regina Maria va fi reabilitat integral pe 15.374 mp, cu accent pe refacerea peisagistică, integrarea spațiilor verzi și dotări moderne, inclusiv trasee pietonale și de alergare permeabile, mobilier urban inteligent și panouri interactive, creând un echilibru între natură, tehnologie și nevoile comunității.

În cadrul discuțiilor, echipa de arhitecți a prezentat conceptele de amenajare și principiile care stau la baza celor două proiecte. Participanții - locuitori ai sectorului, specialiști și reprezentanți ai societății civile - au avut ocazia să analizeze propunerile, să adreseze întrebări și să transmită sugestii privind funcțiunile, designul și modul de integrare a spațiilor verzi în viața comunității.

Proiectele Primăriei referitoare la reamenajarea parcurilor urmăresc refacerea peisagistică integrală, fără tăieri de arbori și fără reducerea spațiilor verzi. Lucrările vor fi executate de specialiști în protejarea patrimoniului natural și cultural și vor începe anul viitor.

Proiectul privind parcul din cartierul Henri Coandă propune trei zone tematice, cu o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați, cu funcțiuni complementare: locuri de joacă pentru copii de diferite vârste, terenuri de sport, zone de fitness, foișoare, spații pentru relaxare, trasee pentru biciclete și o zonă special amenajată pentru animalele de companie. Prin acest proiect, autoritatea locală își propune să creeze centrul verde al cartierului Henri Coandă.

Noul concept referitor la Parcul Regina Maria propune un parc modern și sustenabil, în care natura, sănătatea, digitalizarea și cultura se întâlnesc: grădini senzoriale, trasee pietonale și de alergare permeabile, mobilier urban inteligent cu încărcare solară, foișoare ''smart'' pentru activități educative și panouri interactive. Proiectul valorifică identitatea locului și spiritul Reginei Maria, devenind un spațiu de dialog între natură, tehnologie și comunitate.

Sugestiile primite în cadrul consultărilor și prin chestionarele online vor fi analizate și integrate în forma finală a proiectelor, se mai menționează în comunicat.

După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, participă la Congresul Socialiștilor Europeni organizat sub deviza „mobilizare progresistă”, asta după ce conducerea PSD a decis eliminarea...
Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut o pauză de la provocările de duel adresate Procurorului General, pentru a lansa un pamflet, miercuri, 15 octombrie. Șoșoacă s-a pozat la...
#parc nou Bucuresti, #henri coanda, #primaria sectorului 1 , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni
DigiSport.ro
Donald Trump e gata sa ia o decizie radicala si a facut anuntul: "Eu ii voi spune si el o va face!"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar echivala cu o interdicție de facto a țigărilor
  2. SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk
  3. Îmbătrânirea populației, un sperjur al clasei politice
  4. Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
  5. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru crimă. Au omorât în bătaie un bărbat și l-au îngropat pe un teren
  6. Un medic a fost arestat după ce și-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient. Doctorul a fost reținut de poliție
  7. Bucureștiul va avea un nou parc, de peste 50.000 de metri pătrați, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness și relaxare FOTO
  8. Laura Codruța Kovesi critică lipsa de acțiune de autorităților române. „Nu poate nimeni să mă convingă că tu nu vezi ce se întâmplă la tine în țară”
  9. Reuniune NATO pentru a răspunde incursiunilor ruse în spațiul aerian european, după doborârea dronelor în Polonia
  10. Israelul va autoriza intrarea a sute de camioane cu ajutor umanitar în Gaza. Decizia vine în urma predării de către Hamas a rămăşiţelor altor ostatici