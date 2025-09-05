"De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:01
830 citiri
"De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"
Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket FOTO Captură video

O femeie din Capitală a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket, iar gestul său a fost imediat taxat de un bărbat care tocmai ajunsese la fața locului. Deranjat de atitudinea femeii, acesta i-a blocat mașina și i-a cerut femeii să ia căruțul de cumpărături și să-l ducă în locul special amenajat.

"Hai să ne civilizăm puțin! De nesimțiți sunt sătul", i-a strigat bărbatul aflat la volan, scrie Adevărul.

Șoferul nemulțumit a postat imaginile pe TikTok. În explicația videoclipului, bărbatul a scris: "Poate vă întrebați cine lasă cărucioarele în locurile de parcare de la supermarketuri, acum aflați răspunsul. L-a mutat pe zona hașurată de la intrare, nu la locul lui. Cartoanele au rămas în el."

Incidentul a avut loc în parcarea unui magazin Lidl din București, în momentul în care bărbatul, aflat la volanul unui autoturism, a încercat să parcheze. El a găsit un loc de parcare liber, însă nu a putut să-și lase acolo mașina deoarece era ocupat de căruțul de cumpărături, mai scrie sursa citată.

Femeia golise căruțul în portbagajul mașinii, apoi l-a abandonat în parcare.

Videoclipul a adunat pe TikTok peste 3900 de comentarii, iar femeia nu a scăpat de ironiile internauților. Citiți mai jos câteva dintre aceste comentarii!

"Not a single person is surprised she's Romanian (nimeni nu este surprins că e româncă)."

"Doamneeee, ce mi-a tihnit video ăsta."

"Pun pariu că nu știa de ce ai făcut asta."

"Ne-ai răcorit pe toți să îți dea Dumnezeu sănătate."

"Lucrez de pază la un supermarket și la 2 ore ies să adun cărucioarele... multe sunt puse prin parcări. Alții, când mă vedeau că vin spre ele... fugeau rapid cu mașina."

"Cel mai bine ar fi să facă un dispozitiv de deblocare a căruciorului care să coste câteva zeci de lei... și poate atunci nu o să le mai lase așa prin parcare. Ai făcut foarte bine."

@dan.vasilescu4 Poate vă întrebați cine lasă cărucioarele în locurile de parcare de la supermarketuri, acum aflați răspunsul. L-a mutat pe zona hașurată de la intrare, nu la locul lui. Cartoanele au rămas în el. #chevrolet #spark #sparklingmemories #B284HDM #LIDL #parcarelidl #supermarket #soferita @Lidl România #parcare #blocatparcare #nesimtire #gunoiincarucior ♬ Ready - Official Sound Studio

#parcare supermarket, #femeie, #carut cumparaturi abandonat , #stiri sociale
