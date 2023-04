Parcare supraetajată din Manhattan, prăbușită în mod „suprarealist”. Cauzele incidentului, încă necunoscute

O parcare supraetajată s-a prăbuşit în Manhattan, provocând moartea unei persoane şi rănirea altor cinci, a anunţat şeful de operaţiuni al Departamentului de pompieri din New York, transmite CNN.

Parcarea era o clădire cu patru etaje care "s-a prăbuşit... până la etajul pivniţei", a declarat Kazimir Vilenchik, comisarul interimar al Departamentului de Construcţii din New York.

Oficialii cred că este vorba despre o prăbuşire structurală.

