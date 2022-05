Contre pe Facebook între primarul Ciprian Ciucu și influencerul Julius Constantinescu. "Miștoul tău este deplasat și de prost gust"

Istoricul Julius Constantinescu, unul dintre cei mai populari creatori de conținut pe Facebook în România, a intrat într-o dispută cu Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din București, pe tema locurilor de parcare.

Constantinescu, rezident în Sectorul 6, a criticat o replică pe care primarul i-a dat-o unui alt cetățean care a criticat lipsa locurilor de parcare din zonă.

Replica lui Ciucu pe care Constantinescu a găsit-o nepotrivită

Ciucu i-a sugerat respectivului cetățean să se asigure că are unde-și parca mașina înainte s-o achiziționeze.

"Ciprian Ciucu, ordinea logică este ca înainte să candidați la primărie să vă asigurați că sunteți capabili să găsiți soluții, nu să dați vina pe cetățeni fiindcă au mașini. Nu vă mai faceți bine cu astfel de mentalități. (de voi, ăștia care ați avut ieri pomenirea de 10 ani a liberalismului, zic)", a scris Julius Constantinescu într-o postare separată pe contul personal.

Ulterior, a completat critica inițială spunând despre Ciucu că "încurajează tacit locuitorii sectorului să se încaiere între ei pe tema parcărilor".

Primarul liberal de la Sectorul 6 a răspuns cu un comentariu la opinia exprimată de influencer.

Ads

"Până una alta, am făcut în ultimul an circa 2.000 de locuri de parcare noi și am reabilitat alte câteva mii. Apoi, am în plan multe altele, suntem într-o fază avansată să primim aprobări pentru parcări acolo unde am identificat terenurile. (...)

Parcările etajate sunt extrem de costisitoare și au nevoie de acces, deci terenuri ample. Și da, nu există dreptul omului la parcare. Mașina înseamnă și responsabilitate individuală, nu publică! Transportul public, da, mașină personală, nu! E a ta! Tu vrei să îți facă primăria parcare din banii publici pentru mașina ta personală, când stai în mediul urban dens! Că așa vrei tu.

Iar ca influencer propagi astfel de raționamente greșite. Cu astfel de mentalități nu ne mai facem bine, îți spun. Fac mai mult ca alți primari, fac mai bine, dar fac în limita resurselor. Nu, nu pot face minuni, astfel încât să reconvertesc cartiere întregi în locuri de parcare, cartiere comuniste, proiectate pentru altceva. Așa că miștoul tău este deplasat și de prost gust, dragă Julius", a conchis Ciprian Ciucu.

Ads