Cine sunt susținătorii lui Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului. Mulți dintre ei au alte condamnări

Șapte dintre cei 19 inculpați trimiși în judecată, luna trecută, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru violențele din Capitală din noaptea de 9/10 martie 2025, au fost amendați penal sau condamnați definitiv, în trecut, pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul României sau în străinătate.

Zece dintre inculpați sunt muncitori necalificați (3), mecanici auto (2), ospătar (1), spălători de vase/covoare (2), spălător de vase (1) și ajutor de bucătar (1). Toți acuzații ar fi luat parte la incidentele violente din fața Biroului Electoral Central și din Centrul Vechi declanșate după ce a fost anunțată excluderea lui Călin Georgescu de pe listele de candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025, se arată într-un răspuns trimis G4Media.ro de către această unitate de parchet.

Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul București referitoare la cei șapte inculpați cu antecedente penale arată:

1. Ospătar – condamnat la o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, soluție definitivă din 12 septembrie 2023, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. A mai primit 1 an și 3 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, soluție definitivă la 18 decembrie 2023, pentru furt calificat.

2. Muncitor necalificat în construcții – amenzi penale în perioada 2016-2020 pentru infracțiuni de furt comise în afara teritoriului țării.

3. Spălător de covoare – condamnări anterioare cu închisoare și amenzi penale în perioada 2008-2020 pentru infracțiuni de furt și lovire sau alte violențe în afara teritoriului țării.

4. Supraveghetor la un parc de distracții pentru copii – condamnat cu executare, în 2001, pentru furt.

5. Frigotehnist – 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, soluție definitivă la 25 iulie 2023, pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației rutiere.

6. Mecanic auto – condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, soluție definitivă la 23 aprilie 2024, pentru furt și uzurpare de calități oficiale.

7. Ajutor de bucătar – condamnări anterioare, cu executare și cu amendă, în perioada 2000-2010, pentru furt în România și în afara țării. Amendă penală pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, soluție definitivă la data de 15 aprilie 2024.

Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de ultraj, distrugere și tulburare a ordinii și liniștii publice. Identificarea inculpaților a durat aproape o lună și jumătate.

Conform comunicatului Parchetului de la data trimiterii în judecată, ”în noaptea de 9-10 martie 2025, inculpații au participat la protestul spontan desfășurat în fața sediului Biroului Electoral Central, împrejurare în care au aruncat cu obiecte contondente în direcția forțelor de ordine, unele dintre aceste obiecte lovindu-i pe jandarmii din dispozitiv, au răsturnat și degradat autovehiculul aparținând unui post de televiziune, iar prin aceste violențe au tulburat ordinea și liniștea publică. (…) Prin toate acțiunile inculpaților, a fost tulburată ordinea și liniștea publică în zona centrului istoric al mun. București.” 10 jandarmi au fost răniți.

