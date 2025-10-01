Șefa Parchetului European, Laura Kovesi, explică măsurile disciplinare împotriva procuroarei din Bulgaria: "Pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”

Procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a transmis o serie de clarificări cu privire la dosarul disciplinar care a fost deschis împotriva procurorului bulgar în cadrul EPPO, Teodora Georgieva.

Într-o scrisoare adresată Uniunii Judecătorilor din Bulgaria, procuroarea-șefă Kovesi a explicat că dosarul a fost inițiat împotriva Teodorei Georgieva din cauza „gravității potențialei încălcări, a necesității de a proteja valorile fundamentale ale Parchetului European, a reputației sale instituționale și pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”, informează agenția bulgară Novinite la data de 1 octombrie 2025.

Scrisoarea trimisă de Kovesi subliniază că "independența incontestabilă" este o cerință cheie pentru numirea procurorilor europeni și esențială pentru capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile pe tot parcursul mandatului.

Acest răspuns, transmis de procuroarea-șefă Kovesi, încearcă să clarifice situația dosarului administrativ deschis împotriva procuroarei din Bulgaria. Dosarul a fost deschis în contextul apariției pe Internet a unei filmări în care apar procuroarea Teodora Georgieva, din cadrul EPPO, și Petyo Petrov, fost șef al unui serviciu de investigații din Sofia. Petrov este acum judecat pentru folosirea de documente falsificate pentru a fura sute de mii de dolari în numerar, precum și lingouri de aur, de la un om de afaceri.

Teodora Georgieva are un mandat de procuror la EPPO care ar urma să se încheie în anul 2026.

