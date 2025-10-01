Șefa Parchetului European, Laura Kovesi, explică măsurile disciplinare împotriva procuroarei din Bulgaria: "Pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 23:43
87 citiri
Șefa Parchetului European, Laura Kovesi, explică măsurile disciplinare împotriva procuroarei din Bulgaria: "Pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”
Șefa Parchetului European, Laura Coduța Kovesi - FOTO Hepta

Procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a transmis o serie de clarificări cu privire la dosarul disciplinar care a fost deschis împotriva procurorului bulgar în cadrul EPPO, Teodora Georgieva.

Într-o scrisoare adresată Uniunii Judecătorilor din Bulgaria, procuroarea-șefă Kovesi a explicat că dosarul a fost inițiat împotriva Teodorei Georgieva din cauza „gravității potențialei încălcări, a necesității de a proteja valorile fundamentale ale Parchetului European, a reputației sale instituționale și pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”, informează agenția bulgară Novinite la data de 1 octombrie 2025.

Scrisoarea trimisă de Kovesi subliniază că "independența incontestabilă" este o cerință cheie pentru numirea procurorilor europeni și esențială pentru capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile pe tot parcursul mandatului.

Acest răspuns, transmis de procuroarea-șefă Kovesi, încearcă să clarifice situația dosarului administrativ deschis împotriva procuroarei din Bulgaria. Dosarul a fost deschis în contextul apariției pe Internet a unei filmări în care apar procuroarea Teodora Georgieva, din cadrul EPPO, și Petyo Petrov, fost șef al unui serviciu de investigații din Sofia. Petrov este acum judecat pentru folosirea de documente falsificate pentru a fura sute de mii de dolari în numerar, precum și lingouri de aur, de la un om de afaceri.

Teodora Georgieva are un mandat de procuror la EPPO care ar urma să se încheie în anul 2026.

Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams
Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams
Doi inspectori bulgari de la Agenția Executivă „Administrația Autovehiculelor” au fost reținuți după ce au solicitat și primit sume de bani de la șoferii de camioane care transportau...
S-a terminat finala Campionatului Mondial. Vecina României a jucat cu trofeul pe masă după 55 de ani
S-a terminat finala Campionatului Mondial. Vecina României a jucat cu trofeul pe masă după 55 de ani
Naționala Italiei a câștigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani....
#Parchetul European Kovesi, #procuroare, #Bulgaria, #EPPO , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
Adevarul.ro
Cazul de la Manastirea Frasinei care a zguduit Romania: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile manastirii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A murit Jane Goodall, pionieră în studiul aprofundat al cimpanzeilor şi apărătoare a vieţii sălbatice. Celebra cercetătoare avea 91 de ani
  2. Șefa Parchetului European, Laura Kovesi, explică măsurile disciplinare împotriva procuroarei din Bulgaria: "Pentru a asigura eficacitatea anchetelor în curs”
  3. Ministrul Sănătății, stupefiat de ce a găsit la Spitalul din Iași, unde au murit 7 copii. "Secția ATI nu are chiuvetă. Ușile sunt din lemn"
  4. Pericol la Cernobîl din cauza unui atac cu drone rusești. Energia electrică a fost întreruptă
  5. Cercetători americani de top se grăbesc să se mute în Europa
  6. Persoanele cu venituri de până în 2.500 - 3.000 de lei ar putea beneficia de un preț mai mic la curent. Anunțul făcut de ministrul Energiei
  7. Noua armată a lui Hegset: fără plângeri, fără întrebări. Pentagonul schimbă regulile jocului
  8. Cât de mulțumiți sunt europenii de UE? Cele trei probleme care dezvăluie presiunea pe care o simt oamenii în viața de zi cu zi SONDAJ
  9. "Dacă Israelul este acolo, noi nu vom fi acolo". Eurovision 2026 riscă să rămână fără participanți
  10. Guvernul României aprobă, mâine, legea serviciului militar voluntar. Cine poate fi luat în armată

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!