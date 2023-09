Europarlamentarii români cer creșterea bugetului Parchetului European condus de Laura Codruţa Kovesi

Eurodeputaţii români Siegfried Mureşan şi Nicu Ştefănuţă, membri în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, pledează pentru o creştere a bugetului Parchetului European (EPPO), pentru o mai bună funcţionare a instituţiei conduse de Laura Codruţa Kovesi, conform Agerpres.

Membrii Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, au depus amendamente pentru bugetul general al UE de anul viitor, care va fi negociat în lunile următoare cu statele membre şi Comisia Europeană.

"Instituţia procurorului-şef european, creată în ultimii ani, îşi creşte acum capacităţile de investigaţie. E nevoie de o creştere a bugetului, inclusiv pentru ca mai mulţi procurori delegaţi să poată fi angajaţi. Am prevăzut acest lucru în proiectul de buget", a declarat, la o întâlnire cu jurnalişti români la Strasbourg în această săptămână, eurodeputatul Siegfried Mureşan (Grupul PPE), care este negociatorul-şef al PE pentru bugetul UE pe 2024.

La rândul său, europarlamentarul Nicu Ştefănuţă (Grupul Verzilor/ALE) a propus o creştere cu 28 de milioane de euro a bugetului Parchetului European.

"Banii europeni nu cad din cer, sunt bani împrumutaţi ori de la generaţiile viitoare, ori din banii contribuabililor şi nu ne putem bate joc de ei, nu putem să-i lăsăm să fie furaţi. Lupta anticorupţie este foarte serioasă şi eu îmi doresc ca Laura Codruţa Kovesi şi echipa ei de procurori să nu ducă lipsă de nimic în lupta lor de a apăra statul de drept şi banii europeni. Vrem ca banii europeni să ajungă la cetăţeni, nu în buzunarele lacome ale infractorilor", susţine eurodeputatul, citat într-un comunicat de presă.

"Reamintesc că, doar în 2022, erau deschise 121 de anchete cu daune estimate la 508,4 milioane de euro din fraudă cu TVA şi fonduri europene doar în România", adaugă el.

Cei doi eurodeputaţi au propus de asemenea o majorare a bugetului pentru programul de burse Erasmus.

"Este nevoie de o creştere a bugetului pentru programul de burse Erasmus, inclusiv pentru studenţi din state din Vecinătatea Estică - Ucraina, Republica Moldova -, ca ei să poată veni în număr cât mai mare să înveţe în Uniunea Europeană", a spus Mureşan.

"Cred în tineri şi îi susţin, de aceea am cerut creşterea burselor studenţilor Erasmus cu 150 de euro pe lună. Costul total ar fi 500 de milioane de euro în plus la bugetul anual propus. Studenţii au fost afectaţi de pandemie, dar şi de criza energiei, a creşterii preţurilor la alimente şi produse în general. Îmi doresc ca UE să investească în tineri şi tinerii să nu se simtă descurajaţi din motive financiare să studieze la universităţi de top din străinătate. Indiferent dacă familia ta are sau nu are bani, dacă vrei să înveţi în Europa, trebuie să poţi", a declarat la rândul său Ştefănuţă.

Potrivit lui Mureşan, poziţia PE privind bugetul UE pe 2024 va fi stabilită până în luna octombrie.

"Apoi vor urma negocierile dintre Parlament, Comisie şi Consiliu până la finalul lunii noiembrie, cu obiectivul ca în ultima sesiune plenară din luna noiembrie bugetul Uniunii Europene pe anul următor să fie adoptat. Îmi iau angajamentul că bugetul Uniunii Europene va fi votat în plenul Parlamentul European la finalul lunii noiembrie", a precizat el.