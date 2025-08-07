Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Premierul grec și Parlamentul blochează o anchetă a procurorilor europeni conduși de Laura Codruța Kovesi. Schemă uriașă de furat bani europeni

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 08:21
1953 citiri
Premierul Kyriakos Mitsotakis este acuzat că blochează ancheta FOTO Facebook/ Kyriakos Mitsotakis

Mai mulți oficiali greci declarați suspecți și de către acuzați de Parchetul European sunt apărați de premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, care blochează ancheta într-o schemă uriașă pentru a fraudă milioane de euro în bani europeni, scrie Politico.

Frauda ar fi fost făcută prin subvenții pentru fermieri.

Grecia nu are nevoie în 2025 de umflarea unui scandal, ci de adevăr. Căutăm o soluție definitivă la problemă”, a declarat liderul de la Atena într-un mesaj adresat parlamentului grec, o încercare de a-și justifica decizia, arată Antena 3 CNN.

Subvenții europene pentru terenuri care nu există

Procurorii europeni au strâns dovezi concludente după ce au anchetat zeci de cazuri în care cetățeni greci au primit fonduri pe agricultură pentru terenuri pe care nu le dețineau nici în proprietate, nici în chirie, pentru muncă agricolă pe care nu au făcut-o. Astfel, fermierii reali au fost privați de fondurile care le-ar fi revenit.

Dosarul, care are 3.000 de pagini, a fost trimis parlamentului grec, detaliind aceste fapte cu înregistrări în care acuzații discută cum să evite controalele asupra plăților făcute de UE. Cel puțin cinci actuali și foști miniștri și alți zece parlamentari ar putea fi implicați, conform dovezilor.

Cei acuzați că au pus la cale toată schema sunt înregistrați când pun la cale planul de a împiedica ancheta și procurorii care investighează.

Guvernul Mitsotakis - datorită majorității pe care partidul său, Noua Democrație, o deține în Parlament, dar și unui artificiu juridic care permite doar parlamentului de la Atena să pună sub acuzare miniștri greci – a decis să nu ducă la bun sfârșit investigația.

„Organizație infracțională” este compusă din oficiali de la agenția greacă pentru distribuția subvențiilor europene, OPEKEPE, dar și beneficiari ai corupției, indivizi obișnuiți și parlamentari, care au primit ilegal subvenții agricole.

EPPO acuză, într-o notă de 36 de pagini în limba engleză, oficiali de la OPEKEPE și din ministerul agriculturii grec că, împreună cu afaceriști, „au acționat într-o formă organizată pentru a stabili un sistem lipsit de controale prin care să obțină sau să faciliteze obținerea ilegală de fonduri”.

„Nivelul la care ajunsese schema și prejudiciul total făcut Uniunii Europene nu a fost evaluat complet încă. Totuși, chiar și așa, la momentul în care ne aflăm în anchetă, este rezonabil să asumăm că schema este la scară largă”.

Fonduri de 400 de milioane de euro ar putea fi blocate

Comisia Europeană a cerut deja Greciei să renunțe la 400 de milioane de euro în fonduri, aproape o cincime dintre plățile directe pe care urma să le primească anul viitor, în urma scandalului.

Parchetul European spune că doi foști miniștri ai agriculturii, Lefteris Avgenakis și Makis Voridis, ar trebui investigați în continuare pentru fapte de corupție cu bani europeni. Ambii își susțin nevinovăția.

Președintele de atunci al OPEKEPE, Grigoris Varras, i-a explicat situația terenurilor agricole false lui Voridis în 2020. A fost obligat, atunci, să-și dea demisia de ministru. Acesta din urmă a rămas în guvern până în iunie anul acesta, când a demisionat, în urma publicării raportului.

Într-o conversație de pe 24 septembrie 2021, un alt fost președinte al OPEKEPE, Dimitris Melas, povestea cum terenurile agricole pentru care primeau bani europeni erau atât de izolate și de stâncoase încât „ar fi putut foarte bine să fie și pe malurile Normandiei” unde „agricultura nu doar că e imposibil, dar nici măcar gândacii de bucătărie nu supraviețuiesc”. Melas continuă spunând că 800 de alți „beneficiari” au făcut astfel de cereri pentru bani europeni.

„Din ce vedem în conversație, este evident că deși președintele OPEKEPE este conștient de fraudă, nu e dispus deloc să ia măsurile necesare sau să retragă sprijinul, însă încearcă să găsească o soluție «politică» a problemei pentru a putea continua schema. El este dispus și să dea sfaturi făptașilor pentru ca aceștia să poată primi bani în continuare”, se arată în evaluarea Procurorului European.

Melas neagă, însă, acuzațiile. El este, în prezent, judecat pentru obținere ilegală de documente oficiale și pentru abuz în serviciu.

Un alt șef al OPEKEPE, Evangelos Simandrakos, a încercat să blocheze plăți suspecte din bani europeni, spunând că ele trebuie investigate mai bine. A fost dat afară de Avgenakis, pe atunci ministru al agriculturii.

În 2023, Simandrakos explica într-o notă trimisă premierului de ce a decis să blocheze 9.000 de plăți – a avertizat că OPEKEPE este deja sub investigație și că organizația ar putea să-și piardă acreditarea de la Comisie. Presiunile din partea lui Avgenakis au continuat în forță.

El a refuzat să demisioneze, după care le-a explicat miniștrilor și prim-ministrului situația și a spus că aceștia i-au susținut decizia. Câteva săptămâni mai târziu, aceleași personaje i-au cerut demisia.

„N-am mai putut rezista presiunii politice și mi-am depus demisia. Am fost forțat să plec din organizație”, a declarat Simandrakos în mărturia sa la EPPO.

Ulterior, Avgenakis și-a păstrat postul în guvern, iar toate plățile blocate au fost reluate de OPEKEPE.

„Toată lumea știa. Domnul Mitsotakis însuși știa. Este o piramidă a corupției cu o singură persoană la vârf – Kyriakos Mitsotakis”, spune Alexis Charitsis, liderul partidului de opoziție Noua Stângă.

Dosar blocat de Parlament

Dosarul a fost trimis parlamentului greek pentru că legea elenă prevede că singurul organism abilitat să investigheze și să trimită dosare în justiție pentru miniștri este Parlamentul Greciei.

Astfel, partidul din care provin acești miniștri îi apără și blochează orice încercare de a-i trimite în judecată. Noua Democrație a votat crearea unei comisii de anchete pentru a urmări istoria gestionării terenurilor agricole din 1998 până în 2025. EPPO avertizează însă că faptele fostului ministru Voridis se vor prescrie începând din luna octombrie.

Adonis Georgiadis, unul dintre oficialii din guvernul grec, argumentează că EPPO nu are jurisdicția pentru a-i trimite în judecată pe Voridis sau Avgenakis. Conform acestuia, Parchetul European nu poate decât să sugereze parlamentului să-i investigheze.

„Cine are majoritatea în parlament? Noua Democrație. Ce a decis Noua Democrație? Că nu vrea ca ei să fie investigați. Punct.”, a declarat el pentru o televiziune locală.

Șeful principalului partid de opoziție din Grecia, Pasok, Nikos Androulakis, spune că poziția oficială a guvernului vizavi de scandal „insultă inteligența poporului grec, care va fi obligat să plătească amenda”.

