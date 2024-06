Șeful AUR, George Simion, a mers joi dimineață, 20 iunie, la Parchetul General, susținând că are informații că îl vor ridica şi alte structuri, precum Direcția Națională Anticorupție (DNA). Președintele de partid a lansat noi acuzații la adresa altor partide cu privire la semnăturile strânse pentru alegeri.

„Am venit astăzi la Parchetul General pentru a cere clarificări, pentru a-mi cere telefonul înapoi şi pentru a mă scutura, efectiv, de mizeria aruncată cu trei zile înainte de alegerile din 9 iunie asupra noastră. Au trecut două săptămâni, fix 14 zile din data în care colegii noştri au fost ridicaţi de pe stradă şi vouă vi s-a spus, pentru că nu este nimic oficial, că George Simion ar fi falsificat semnături nu pentru el, ci pentru alţii. Se distrug probe dacă asta îi interesează, semnăturile false de la alegeri. Eu am venit să fac denunţuri în urmă cu două săptămâni, aici, în faţa Parchetului, nu m-a primit nimeni, spunând că nu e program de registratură şi să trimit prin poştă”, a afirmat șeful AUR.

Șeful AUR a mai susținut că nu are nicio calitate şi nu s-a pronunţat numele său. „Telefonul meu era la una din colege. Eu am date importante pe acel telefon, de două săptămâni iată că procurorii sunt la fel ca politicienii, sunt foarte leneşi, nu s-a făcut percheziţie informatică, dacă asta se urmărea, pe telefonul meu. Am venit să îmi cer telefonul şi să îmi cer dreptatea. Dacă eu sunt vinovat, să fiu audiat, să se spună, nu să se aştepte, probabil este un mandat de urmărire pe numele meu şi al colegilor şi suntem urmăriţi acum, încercând să se fabrice probe, nu cele din dosar sau ce mi s-a comunicat”, a completat Simion.

Liderul de partid a lansat noi acuzații, susținând că PNL a ajutat REPER cu semnături. „Eu nu mă intimidez de lucrurile astea dar nici nu este normal, timp de nişte luni de zile, să fim privaţi de laptopuri, telefoane. Dacă vor să ne găsească cu ceva, poate am eu nişte idei. De exemplu, dacă îi interesează semnăturile, ştiu, am cunoştinţă despre faptul că PNL-ul a ajutat cu semnături partidul REPER. O să fie distruse acele semnături”, a subliniat el.

„Probabil vor să găsească altceva, am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri ale Parchetului, de exemplu DNA-ul. SĂ mă ridice! Eu nu am nimic ilegal săvârşit, mă pun la dispoziţia oricărui organ de anchetă, dar asta e mai mult legat de calitatea noastră de competitori electorali. E o vânătoare de vrăjitoare şi nu am de gând să stau cu mâinile în sân şi să suport genul ăsta de presiuni”, a mai spus George Simion.

