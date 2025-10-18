Salarii de lux la Parchet. Cât câștigă procurorii care protestează. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică ajunge la 8.778 lei

Salarii de lux la Parchet. Cât câștigă procurorii care protestează. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică ajunge la 8.778 lei
Justiție Foto: Pixabay

Din 28 august 2025, procurorii din România au intrat în protest fără precedent față de măsurile legislative propuse de premierul Ilie Bolojan pentru reformarea sistemului judiciar, în special cele referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Aceste măsuri, aflate în prezent la Curtea Constituțională a României (CCR), vizează reducerea pensiilor magistraților la 70% din ultimul salariu net și creșterea graduală a vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani. Decizia CCR, amânată de două ori, este așteptată pe 20 octombrie 2025 și va avea un impact semnificativ asupra regimului pensiilor speciale.

Formele de protest ale procurorilor

Colectivele de procurori au decis, în unanimitate, adoptarea următoarelor măsuri de protest: Suspendarea activității, cu excepția cazurilor urgente, precum: Cazurile ce implică arestarea preventivă sau arestul la domiciliu; Executarea mandatelor europene de arestare și cererilor de extrădare; Cazurile cu inculpați sub măsuri preventive; Confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de poliție; Alte situații operative care nu suportă amânare. Suspendarea activității de relații cu publicul și primirea în audiență.

Veniturile procurorilor: Salarii și sporuri

În contextul protestelor, ziare.com a analizat veniturile procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe baza datelor publicate de Ministerul Public la 30 septembrie 2025. Salariile includ indemnizația de încadrare și diverse sporuri, printre care cel pentru suprasolicitare neuropsihică, care ajunge până la 8.778 lei pentru procurorul general al PÎCCJ.

Procuror general al PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 36.313 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.778 lei

Spor de confidențialitate: 1.816 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Prim-adjunct al procurorului general al PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 36.193 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.748 lei

Spor de confidențialitate: 1.810 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Adjunct al procurorului general al PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 32.983 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.945 lei

Spor de confidențialitate: 1.649 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Consilier al procurorului general al PÎCCJ (10–15 ani)

Indemnizația de încadrare: 26.736 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.384 lei

Spor de confidențialitate: 1.337 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Consilier al procurorului general al PÎCCJ (peste 20 ani)

Indemnizația de încadrare: 28.898 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175 lei

Spor de confidențialitate: 1.495 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror șef secție PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 27.121 – 33.833 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.480 – 8.158 lei

Spor de confidențialitate: 1.356 – 1.692 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror șef secție adjunct PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 26.494 – 33.046 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.328 – 7.962 lei

Spor de confidențialitate: 1.325 – 1.652 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror șef serviciu PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 25.861 – 32.258 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.165 – 7.765 lei

Spor de confidențialitate: 1.293 – 1.613 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror șef birou PÎCCJ

Indemnizația de încadrare: 25.231 – 31.474 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.008 – 7.568 lei

Spor de confidențialitate: 1.262 – 1.574 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PÎCCJ (peste 20 ani)

Indemnizația de încadrare: 29.898 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175 lei

Spor de confidențialitate: 1.495 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PÎCCJ (15–20 ani)

Indemnizația de încadrare: 27.850 – 28.749 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.663 – 6.857 lei

Spor de confidențialitate: 1.393 – 1.437 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PÎCCJ (10–15 ani)

Indemnizația de încadrare: 25.874 – 27.599 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168 – 6.600 lei

Spor de confidențialitate: 1.294 – 1.380 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PÎCCJ (8–10 ani)

Indemnizația de încadrare: 23.968 – 25.621 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.692 – 6.105 lei

Spor de confidențialitate: 1.198 – 1.281 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (peste 20 ani)

Indemnizația de încadrare: 21.245 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.012 lei

Spor de confidențialitate: 1.062 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (15–20 ani)

Indemnizația de încadrare: 19.790 – 20.429 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 4.648 – 4.807 lei

Spor de confidențialitate: 990 – 1.021 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (10–15 ani)

Indemnizația de încadrare: 18.385 – 19.610 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 4.297 – 4.603 lei

Spor de confidențialitate: 919 – 981 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (5–10 ani)

Indemnizația de încadrare: 17.033 – 18.794 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 3.958 – 4.398 lei

Spor de confidențialitate: 852 – 940 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (3–5 ani)

Indemnizația de încadrare: 16.291 – 17.976 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 3.632 – 4.194 lei

Spor de confidențialitate: 786 – 899 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror cu grad de PJ (baza 0–3 ani)

Indemnizația de încadrare: 9.194 – 16.343 lei

Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 1.998 – 3.785 lei

Spor de confidențialitate: 460 – 817 lei

Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei

Procuror general PCA – 8–10 ani:

Indemnizație 26.448 lei, spor risc 6.312 lei, spor confidențialitate 1.322 lei, spor condiții 300 lei

Procuror general adjunct PCA – 8–10 ani:

Indemnizație 23.658–29.113 lei, spor risc 5.615–6.978 lei, spor confidențialitate 1.167–1.456 lei, spor condiții 300 lei

Procuror șef secție PCA – 8–10 ani:

Indemnizație 23.001–28.325 lei, spor risc 5.450–6.782 lei, spor confidențialitate 1.135–1.416 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PCA – peste 20 ani:

Indemnizație 26.753 lei, spor risc 6.388 lei, spor confidențialitate 1.338 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PCA – 15–20 ani:

Indemnizație 24.918–25.721 lei, spor risc 5.930–6.130 lei, spor confidențialitate 1.246–1.286 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PCA – 10–15 ani:

Indemnizație 23.150–24.694 lei, spor risc 5.488–5.873 lei, spor confidențialitate 1.158–1.235 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PCA – 6–10 ani:

Indemnizație 21.445–23.664 lei, spor risc 5.062–5.616 lei, spor confidențialitate 1.072–1.183 lei, spor condiții 300 lei

Prim procuror PT:

Indemnizație 23.572–26.753 lei, spor risc 5.593–6.388 lei, spor confidențialitate 1.072–1.338 lei, spor condiții 300 lei

Prim procuror adjunct PT:

Indemnizație 23.144–25.965 lei, spor risc 5.487–6.192 lei, spor confidențialitate 1.041–1.298 lei, spor condiții 300 lei

Procuror șef secție PT:

Indemnizație 22.501–25.178 lei, spor risc 5.325–5.995 lei, spor confidențialitate 1.009–1.259 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PT – peste 20 ani:

Indemnizație 23.601 lei, spor risc 5.600 lei, spor confidențialitate 1.180 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PT – 15–20 ani:

Indemnizație 21.988–22.696 lei, spor risc 5.197–5.274 lei, spor confidențialitate 1.099–1.135 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PT – 10–15 ani:

Indemnizație 20.426–21.789 lei, spor risc 4.807–5.147 lei, spor confidențialitate 1.021–1.089 lei, spor condiții 300 lei

Procuror grad PT – 5–10 ani:

Indemnizație 18.923–20.880 lei, spor risc 4.430–4.920 lei, spor confidențialitate 0.946–1.044 lei, spor condiții 300 lei

Prim procuror PJ:

Indemnizație 18.072–23.601 lei, spor risc 4.218–5.600 lei, spor confidențialitate 0.904–1.180 lei, spor condiții 300 lei

Prim procuror adjunct PJ:

Indemnizație 17.743–22.818 lei, spor risc 4.135–5.405 lei, spor confidențialitate 0.887–1.141 lei, spor condiții 300 lei

Procuror stagiar – 0–3 ani:

Indemnizație 9.873–10.894 lei, spor risc 2.168–2.423 lei, spor confidențialitate 0.494–0.545 lei, spor condiții 300 lei

