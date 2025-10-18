Salarii de lux la Parchet. Cât câștigă procurorii care protestează. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică ajunge la 8.778 lei

Din 28 august 2025, procurorii din România au intrat în protest fără precedent față de măsurile legislative propuse de premierul Ilie Bolojan pentru reformarea sistemului judiciar, în special cele referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Aceste măsuri, aflate în prezent la Curtea Constituțională a României (CCR), vizează reducerea pensiilor magistraților la 70% din ultimul salariu net și creșterea graduală a vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani. Decizia CCR, amânată de două ori, este așteptată pe 20 octombrie 2025 și va avea un impact semnificativ asupra regimului pensiilor speciale.
Formele de protest ale procurorilor
Colectivele de procurori au decis, în unanimitate, adoptarea următoarelor măsuri de protest: Suspendarea activității, cu excepția cazurilor urgente, precum: Cazurile ce implică arestarea preventivă sau arestul la domiciliu; Executarea mandatelor europene de arestare și cererilor de extrădare; Cazurile cu inculpați sub măsuri preventive; Confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de poliție; Alte situații operative care nu suportă amânare. Suspendarea activității de relații cu publicul și primirea în audiență.
În contextul protestelor, ziare.com a analizat veniturile procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe baza datelor publicate de Ministerul Public la 30 septembrie 2025. Salariile includ indemnizația de încadrare și diverse sporuri, printre care cel pentru suprasolicitare neuropsihică, care ajunge până la 8.778 lei pentru procurorul general al PÎCCJ.
Procuror general al PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 36.313 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.778 lei
Spor de confidențialitate: 1.816 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Prim-adjunct al procurorului general al PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 36.193 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8.748 lei
Spor de confidențialitate: 1.810 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Adjunct al procurorului general al PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 32.983 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.945 lei
Spor de confidențialitate: 1.649 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Consilier al procurorului general al PÎCCJ (10–15 ani)
Indemnizația de încadrare: 26.736 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.384 lei
Spor de confidențialitate: 1.337 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Consilier al procurorului general al PÎCCJ (peste 20 ani)
Indemnizația de încadrare: 28.898 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175 lei
Spor de confidențialitate: 1.495 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror șef secție PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 27.121 – 33.833 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.480 – 8.158 lei
Spor de confidențialitate: 1.356 – 1.692 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror șef secție adjunct PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 26.494 – 33.046 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.328 – 7.962 lei
Spor de confidențialitate: 1.325 – 1.652 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror șef serviciu PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 25.861 – 32.258 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.165 – 7.765 lei
Spor de confidențialitate: 1.293 – 1.613 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror șef birou PÎCCJ
Indemnizația de încadrare: 25.231 – 31.474 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.008 – 7.568 lei
Spor de confidențialitate: 1.262 – 1.574 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PÎCCJ (peste 20 ani)
Indemnizația de încadrare: 29.898 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 7.175 lei
Spor de confidențialitate: 1.495 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PÎCCJ (15–20 ani)
Indemnizația de încadrare: 27.850 – 28.749 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.663 – 6.857 lei
Spor de confidențialitate: 1.393 – 1.437 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PÎCCJ (10–15 ani)
Indemnizația de încadrare: 25.874 – 27.599 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 6.168 – 6.600 lei
Spor de confidențialitate: 1.294 – 1.380 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PÎCCJ (8–10 ani)
Indemnizația de încadrare: 23.968 – 25.621 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.692 – 6.105 lei
Spor de confidențialitate: 1.198 – 1.281 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (peste 20 ani)
Indemnizația de încadrare: 21.245 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.012 lei
Spor de confidențialitate: 1.062 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (15–20 ani)
Indemnizația de încadrare: 19.790 – 20.429 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 4.648 – 4.807 lei
Spor de confidențialitate: 990 – 1.021 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (10–15 ani)
Indemnizația de încadrare: 18.385 – 19.610 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 4.297 – 4.603 lei
Spor de confidențialitate: 919 – 981 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (5–10 ani)
Indemnizația de încadrare: 17.033 – 18.794 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 3.958 – 4.398 lei
Spor de confidențialitate: 852 – 940 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (3–5 ani)
Indemnizația de încadrare: 16.291 – 17.976 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 3.632 – 4.194 lei
Spor de confidențialitate: 786 – 899 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror cu grad de PJ (baza 0–3 ani)
Indemnizația de încadrare: 9.194 – 16.343 lei
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 1.998 – 3.785 lei
Spor de confidențialitate: 460 – 817 lei
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase: 300 lei
Procuror general PCA – 8–10 ani:
Indemnizație 26.448 lei, spor risc 6.312 lei, spor confidențialitate 1.322 lei, spor condiții 300 lei
Procuror general adjunct PCA – 8–10 ani:
Indemnizație 23.658–29.113 lei, spor risc 5.615–6.978 lei, spor confidențialitate 1.167–1.456 lei, spor condiții 300 lei
Procuror șef secție PCA – 8–10 ani:
Indemnizație 23.001–28.325 lei, spor risc 5.450–6.782 lei, spor confidențialitate 1.135–1.416 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PCA – peste 20 ani:
Indemnizație 26.753 lei, spor risc 6.388 lei, spor confidențialitate 1.338 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PCA – 15–20 ani:
Indemnizație 24.918–25.721 lei, spor risc 5.930–6.130 lei, spor confidențialitate 1.246–1.286 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PCA – 10–15 ani:
Indemnizație 23.150–24.694 lei, spor risc 5.488–5.873 lei, spor confidențialitate 1.158–1.235 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PCA – 6–10 ani:
Indemnizație 21.445–23.664 lei, spor risc 5.062–5.616 lei, spor confidențialitate 1.072–1.183 lei, spor condiții 300 lei
Prim procuror PT:
Indemnizație 23.572–26.753 lei, spor risc 5.593–6.388 lei, spor confidențialitate 1.072–1.338 lei, spor condiții 300 lei
Prim procuror adjunct PT:
Indemnizație 23.144–25.965 lei, spor risc 5.487–6.192 lei, spor confidențialitate 1.041–1.298 lei, spor condiții 300 lei
Procuror șef secție PT:
Indemnizație 22.501–25.178 lei, spor risc 5.325–5.995 lei, spor confidențialitate 1.009–1.259 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PT – peste 20 ani:
Indemnizație 23.601 lei, spor risc 5.600 lei, spor confidențialitate 1.180 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PT – 15–20 ani:
Indemnizație 21.988–22.696 lei, spor risc 5.197–5.274 lei, spor confidențialitate 1.099–1.135 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PT – 10–15 ani:
Indemnizație 20.426–21.789 lei, spor risc 4.807–5.147 lei, spor confidențialitate 1.021–1.089 lei, spor condiții 300 lei
Procuror grad PT – 5–10 ani:
Indemnizație 18.923–20.880 lei, spor risc 4.430–4.920 lei, spor confidențialitate 0.946–1.044 lei, spor condiții 300 lei
Prim procuror PJ:
Indemnizație 18.072–23.601 lei, spor risc 4.218–5.600 lei, spor confidențialitate 0.904–1.180 lei, spor condiții 300 lei
Prim procuror adjunct PJ:
Indemnizație 17.743–22.818 lei, spor risc 4.135–5.405 lei, spor confidențialitate 0.887–1.141 lei, spor condiții 300 lei
Procuror stagiar – 0–3 ani:
Indemnizație 9.873–10.894 lei, spor risc 2.168–2.423 lei, spor confidențialitate 0.494–0.545 lei, spor condiții 300 lei