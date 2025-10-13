Un fost europarlamentar amenință cu plângerea penală după tăierile din Parcul Herăstrău: ”Nu e doar o crimă împotriva naturii”

Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, anunţă că a decis să depună plângere penală, după ce au fost tăiaţi stejarii de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău.

"Plângere penală pentru distrugerea Parcului Herăstrău! Am decis să depun plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău, un parc monument istoric de interes naţional. Această tăiere nu e doar o crimă împotriva naturii, ci o infracţiune vizibilă care face parte dintr-un comportament infracţional organizat: primarii din Bucureşti taie arbori şi distrug spaţiu verde pentru bani - cumpără arbori scumpi care nu se prind, pavează exorbitant şi inutil, în timp ce oraşul se sufocă", a scris fostul europarlamentar pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că autorităţile din Bucureşti vor trebui să le explice procurorilor cine a avizat şi cine a tăiat copacii respectivi.

Vlad Gheorghe a pledat şi pentru elaborarea unui registru verde, pentru o evidenţă clară a arborilor din Capitală.

"Până nu avem Registru Verde în Bucureşti, nu vom şti niciodată câţi copaci mai avem şi în ce stare sunt. Lipsa acestui instrument este o ruşine administrativă şi trebuie să devină prioritate zero. Bucureştiul nu are nevoie de pavele, ci de aer curat", a adăugat el.

Problema a fost semnalată şi de preşedinta Asociaţiei Peisagiştilor din România, Diana Culescu, potrivit căreia 30% din arbori erau uscaţi, fiind afectaţi de toaletările din anul 2014.

"S-au tăiat stejarii de pe aleea de intrare în Herăstrău dinspre Arcul de Triumf. 30% erau uscaţi (am date pentru că am făcut analiză pe acest aliniament anul trecut). 100% din arbori erau afectaţi puternic de toaletările făcute în 2014. (...) Având în vedere că nu avem Registru Verde nu vom afla niciodată care au fost adevăratele motive care au dus la distrugerea unuia dintre cele mai emblematice elemente din Parcul Herăstrău, parc istoric de interes naţional", a scris ea pe aceeaşi reţea de socializare.

Ana Ciceală, fost consilier general, care vizează funcția de primar general în București, a cerut de asemenea explicaţii pentru tăierile din Parcul Herăstrău.

"Parcul Herăstrău e monument istoric şi are arbori monumente ale naturii şi arbori remarcabili - cred că avem nevoie de documente şi explicaţii pe larg pentru toate aceste tăieri şi intervenţii brutale din Herăstrău: toate avizele de la Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti, toate avizele de la Direcţia de Mediu a Municipiului Bucureşti (atenţie: cu notele de fundamentare - adică dosarul! - din spatele avizului), să vedem şi noi cine a semnat pentru aceste tăieri şi pe ce bază", a transmis Ana Ciceală.

