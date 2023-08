Răspunsul lui Nicușor Dan pentru bucureștenii care se plâng de degradarea parcurilor: ”În 2-3 ani o să fie foarte bine”

Primarul Nicușor Dan a vorbit despre situația din marile parcuri, în contextul în care mulți bucureșteni se plâng de degradarea lor.

Edilul a transmis că, în următorii 2-3 ani, situația se va schimba.

”Eu merg des în Parcul Carol, în Cișmigiu, din punctul de vedere al întreținerii, al curățeniei sunt bine. Ce nu este bine, și asta este o problemă de zeci de ani, este starea aleilor. Am început în Parcul Tineretului și o să terminăm anul acesta, am început în Parcul Carol, care este și monument istoric, și au fost proceduri mai complicate. Am schimbat 6 locuri de joacă și ne apucăm acum în Cișmigiu de încă patru. Aceste elemente de infrastructură dau o senzație de neîngrijire, dar ne apucăm de ele, în 2-3 ani o să fie foarte bine”, a declarat Nicușor Dan, la TVR Info.

El a vorbit și despre prezența ambroziei pe multe terenuri din București și împrejurimi, precizând că, în acest caz, situația este mai dificilă pentru că aceasta se află pe terenuri private și nu există o evidență.

”În ceea ce privește ambrozia, este o problemă care este foarte dificil să fie rezolvată. Nu există ambrozie pe spațiile verzi pe care noi le avem în administrare. Nu există ambrozie pe spațiiile verzi pe care ADP-urile de sector le au în administrare, dar există ambrozie pe terenuri private pe care nu am făcut noi, ca administrație, niciodată o evidență pentru a eficientiza controlul, controlăm așa când ne sesizează oamenii și evident că este ineficient”, a mai spus Nicușor Dan.

