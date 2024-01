Mărturisirea unei mame care a renunțat la abordările blânde de parenting: “Realitatea este că uneori empatia poate dispărea rapid"

Sunt nenumărate metode pe care părinții le aleg pentru educarea copiilor. Unii le abandonează și încearcă altele noi. Este mărturisirea unei mame făcută într-un articol publicat de businessinsider.com.

"Eram hotărâtă să fac totul corect"

"Am urmat toate sfaturile online și din cărți pentru a fi părintele calm de care copiii mei aveau nevoie, cel puțin teoretic. Dar realitatea este că uneori empatia poate dispărea rapid. Acum mă concentrez pe relația mea cu copiii, cu partea bună și cea mai puțin plăcută."

"Timp de ani de zile, am încercat să fiu cineva despre care credeam că copiii mei au nevoie - un lider neclintit, calm, încrezător, a cărui compasiune nu cunoaște limite.

Încurajată de sfaturile și scenariile sugerate de experți precum Janet Lansbury, Dr. Becky și Big Little Feelings, eram hotărâtă să fac totul corect, să respect perfect regulile parentingului blând pentru a-i crește pe băieții mei să devină adulți fără traume."

"Încă din clipa în care cel mare a început să explodeze și să facă crize ca un copil mic, am început să intru în panică - și ca orice mamă bună, am apelat la internet pentru răspunsuri. Disperată să găsesc ghidare despre cum să gestionez comportamentul psihopatic al copiilor mici, am studiat cărți, m-am alăturat grupurilor de parenting blând de pe Facebook; am adunat o colecție masivă de capturi de ecran cu postări de pe Instagram care îmi spuneau cum cuvintele 'ai grijă' și 'bravo' îmi distrug copiii; am cumpărat cursuri online care promiteau să mă ajute 'să am încredere exact în ce să spun (și să fac) în mijlocul unei crize de furie'; și am ascultat podcastul 'Unruffled' al lui Lansbury cu o fervoare care părea aproape religioasă.

'Putem face asta', spunea Lansbury la sfârșitul fiecărui episod, o incantație pe care speram că, într-un fel, mă va transforma într-o fântână senină de fericire și empatie maternă."

"Empatia poate dispărea rapid"

"Dar să vă spun, și vorbesc din experiență aici: Când este ora 22:00 în ziua a patra a lunii iulie și copilul tău de 6 ani vrea cu disperare să vadă artificiile, dar cel de 4 ani nu vrea deloc să vadă artificiile, iar tu ești singurul părinte, departe de casă și încerci să fii liderul încrezător care preia controlul, așa că îl iei calm pe cel de 4 ani să-l pui în mașină pentru că poate să doarmă în timp ce conducem pe deal să vedem artificiile, și acel copil de 4 ani îți trage o mână de păr și îți scuipă în față înainte să apuci măcar să-ți iei respirația — acea fântână de empatie seacă.

Poți să-mi dai toate sfaturile și trucurile și regulile și cele mai bune practici și scenariile și frazele de spus sau de nespus, dar în cele din urmă, tot eu sunt eu și relația mea cu copiii mei este doar atât: o relație.

Nu pot găti, lucra la crafting sau croi, nu sunt grozavă la păstrarea calmului sub presiune, și nu spun mereu lucrurile potrivite, dar știți ce pot face bine? Să îi cunosc pe copiii mei. Pot asculta problemele lor fără să le minimalizez sau să încerc automat să le rezolv; pot observa lucrurile pe care ei adoră să le facă; îi pot lăsa să fie ei înșiși."

"Dacă ai fi intrat în casa mea în orice zi săptămâna trecută, ai fi găsit un copil cu un braț rupt, din cauza faptului că nu am fost atentă la el în parc, și un alt copil furios de gelozie pentru că fratele lui are un ghips și el nu. Dar, dacă ai fi stat pentru o vreme și ne-ai fi urmat în camera lor la culcare, ai fi văzut mici fragmente din altceva, ceva care s-ar putea să semene cu parentingul blând.

Într-o altă seară, i-am spus ceva nepotrivit celui mai mare despre nevoia lui de a trece peste gelozie și de a merge mai departe.

"Este mai greu să încetez să mă simt așa când spui asta", mi-a răspuns. Nu aș fi putut fi mai mândră de acest băiețel care își apăra dreptul să-și exprime sentimentele. Mi-am cerut scuze și i-am spus că are absolut dreptate, iar inima mi s-a umplut de empatie pentru cât de greu este să fii copil.

Nu exista un scenariu pentru acest moment, nicio filozofie a parentingului la mijloc. Nu am încercat să fiu ca Janet Lansbury sau Dr. Becky - a fost doar despre noi fiind noi înșine, spunând adevărul și iubindu-ne unii pe alții. Este o relație”.

