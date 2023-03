O colecție de parfumuri de lux de pe Notino.ro, care inspiră la eleganță în 2023

În acest an, producătorii de produse de beauty au lansat noi parfumuri pentru femei, care sunt inspirate din farmecul primăverii de la Hollywood. Asta înseamnă că sunt potrivite pentru zi, dar și pentru evenimente pline de rafinament și farmec. Este vorba despre colecții de parfumuri care inspiră la eleganță și care au buchete de arome de flori extraordinare.

Acestea apar și în magazinul online Notino.ro care este cunoscut în țările din Europa, pentru că are numeroase parfumuri și produse cosmetice de lux, 100% originale, la prețuri reduse. Dacă ești în căutare de cadouri pentru Sărbătorile Pascale pentru soția, mama, prietena ori iubita ta, atunci poți alege un parfum de brand din această varietate de produse de calitate excepțională.

Notino este un e-shop online, care are și puncte de vânzare în București, la Mega Mall și Promenada Mall. Acesta comercializează doar produse de marcă originale, la prețuri excelente. Notino are în prezent mai mult de 82.000 de produse unice care provin de la 1.500 de branduri globale. Acestea arată grozav și sunt idei de cadouri potrivite pentru orice ocazie și evenimente din an.

Un exemplu de cadou superb în 2023, pentru o femeie, este parfumul Jenny Glow care are note florale de iasomie, aldehide, extract de portocală amară, pachouli, lemn de santal, lăcrămioare, trandafir, iris, bergamotă, vanilie, mosc, chihlimbar și lămâie.

Parfumuri pentru femei cu suflet romantic

În 2023 sunt la modă parfumurile de lux pentru femei și bărbați, cum sunt acelea din colecția de parfumuri arăbești pe Notino.ro care au arome unice și sofisticate.

Un astfel de parfum este Estebaa pentru femei care are note proaspete florale și fructate, de mimoză, trandafir, coacăze negre, mosc, pară și piersică. Femeile romantice adoră parfumurile care par să le învăluie într-o aură de arome, ce nu trec neobservate de oamenii din jur.

Parfumurile arăbești sunt foarte interesante, par a fi create special pentru femeile legendare, care sunt puțin misterioase. Astfel de produse au arome iubite, captivante, au note ce conturează încrederea și stima de sine. Fiecare parfum este unic, are ceva special și poate contura frumusețea unei femei. Producătorii au folosit formule cu ingrediente prețioase, florale și de condimente, care fac din fiecare parfum o adevărată operă de artă.

Parfumurile orientale inspiră la eleganță!

Aceste parfumuri te duc cu gândul la o poveste, la mirosuri puternice de miresme orientale, dar și la viața din Dubai. Ele sunt parfumuri de lux, cu aroma Orientului (cu note din grădini de flori și palate magnifice), dar și cu vibrații moderne, sofisticate, care inspiră la eleganță. Parfumierii din această parte a lumii – Dubai sau Emiratele Arabe Unite – au creat o nișă proprie de parfumuri regionale de ani de zile, care sunt foarte apreciate în întreaga lumea. Multe dintre ele se găsesc și pe site-ul Notino.ro, la prețuri accesibile.

Notino oferă și alte avantaje pentru clienți, cum ar fi:

Are parfumuri bestseller care arată senzațional, sunt unice și în ediție limitată

Oferă un voucher cadou care poate fi în valoare de minim 100 RON la cumpărarea de parfumuri de pe site

Cei care doresc parfumuri personalizate au și opțiunea aceasta (care constă în gravarea unui mesaj personal cu laser pe ambalajul acestuia, contra unei sume de 20 RON)

Are și produse pentru reducerea ridurilor și menținerea tinereții pielii, cosmetice vegane și produse cu ingrediente anti-îmbătrânire și lifting de lux de tip seruri pentru ten

Clienții pot cumpăra și cosmetice travel size în recipiente mici, care se pot purta în poșetă sau în bagajul de călătorie, în scopul de a economisi mai mult timp și spațiu

Are produse foarte bune de bronzare și de îngrijire a buzelor, produse dermato-cosmetice faciale eficiente pentru femei.

Pe Notino.ro poți încerca parfumurile cumpărate din oferta Try it First, prin care primești în colet și un eșantion cadou care poate fi testat gratuit acasă. Magazinul are și parfumuri unisex, cosmetice decorative pentru casă, cum ar fi lumânări votive, uleiuri esențiale și lumânări parfumate.