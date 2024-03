Părinții care și-au ucis fiica de nici 3 ani cu apă opărită nu vor 20 de ani la închisoare. Aranjamente nereușite ca să scape: ”Ați spus numai prostii şi tu şi mă-ta”

Doi părinți din Prahova, judecați pentru că și-au omorât în chinuri groaznice fetița în vârstă de 2 ani și 10 luni, au fost condamnați în primă instanță la 22 de ani, respectiv 20 de ani de închisoare.

Bunica fetiței a fost și ea condamnată la 8 luni de închisoare în regim de detenție. Judecătorii prahoveni au decis că cei doi părinți sunt vinovați pentru omor asupra unui membru de familie, iar bunica pentru săvârşirea infracţiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

Fetița a fost ținută minute în șir sub jet de apă fierbinte și lăsată fără ajutor medical. Copila a agonizat o noapte întreagă și s-a stins dimineața, în chinuri.

Ancheta a fost ținută la sertar timp de doi ani până ce procurorii s-au hotărât să incrimineze părinții pentru omor calificat. Poliția și procurorii se acuză reciproc pentru tergiversare, invocând că această faptă este ”atipică”, fiind nevoie de o serie de expertize care să indice exact cauza decesului fetiței.

Horia și Diana Mihai au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pe 1 aprilie 2023, printr-o decizie a Tribunalului Prahova, la doi ani de la omor.

Noaptea de coșmar a fetiței de 2 ani și 10 luni

Horia și Diana Mihai veniseră în vizită la bunici împreună cu cei trei copii minori ai familiei, două fetițe gemene în vârstă de 2 ani și 10 luni și sora lor mai mică.

În acea seară, tatălui i-a revenit sarcina să le facă baie copiilor.

Pe fondul unor tensiuni în familie, bărbatul s-a enervat și și-a vărsat supărarea pe una dintre gemene.

A ținut-o minute în șir în cadă, sub jetul de apă fierbinte, până ce copilul nu a mai plâns. Deși era opărită pe mare parte din corp (apa era încălzită cu un boiler electric, dat la maximum), părinții nu au cerut ajutor medical pentru fiica lor, copilul fiind găsit mort a doua zi dimineață, pe data de 27 octombrie 2021, la ora 5 dimineața.

Detaliile cu privire la chinurile prin care a trecut fetița sunt de nedescris. În referatul de arestare s-a reținut că moartea fetiței a fost violentă, prezentând arsuri de grad II-III, pe 54% din suprafaţă corporală. Temperatura de încălzire a apei în boiler a fost găsită de partenerul bunicii fixată la 120 de grade Celsius.

Părinții și bunica nu au făcut niciun gest să-i ofere ajutor fetiței opărite

”În intervalul orar 22:00 - 05:00, nici inculpatul M.H. nici soţia acestuia M.M.D, deşi, în calitate de părinti, aveau obligaţia legală de acţiona în sensul asigurării accesului, de urgenţă, la îngrijiri medicale de specialitate, nu au luat nicio măsură, stând în pasivitate, deşi copilul a dat semne vizibile de suferinţă”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Ambulanța a fost chemată abia dimineață, după ce mama a constatat că fiica ei nu mai respiră, iar corpul era plin de răni. Echipajul de la SAJ Prahova nu a mai avut ce face, fetița fiind declarată decedată.

Trei procurori s-au ocupat de dosar

În seara tragediei, în casa familiei Mihai se aflau părinții copiilor, bunica paternă, concubinul acesteia și, evident, cei trei copii. Niciunul dintre adulți nu a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Concubinul bunicii a fost cel care a cerut ajutor de urgență abia dimineața, celelalte rude ale copilului, părinți și bunică, nu au făcut acest demers.

”Decesul victimei a fost constatat de echipajul de la ambulanță solicitat de martorul L.C., proprietarul imobilului, la data de 27.10.2022, ora 05:00”, potrivit procurorilor.

Soții Mihai și mama bărbatului au fost trimiși în judecată pentru omor calificat abia în primăvara anului trecut, după o lungă serie de bâlbe ale procurorilor din Ploiești.

Trei procurori s-au ocupat succesiv de anchetă în toată această perioadă care s-a scurs de la moartea fetiței, părinții fiind lăsați în libertate. În cele din urmă dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, care a dispus interceptarea părinților.

Fiind o cauză complicată, era nevoie de probe clare că fetița a fost ucisă și nu a murit din cauza unui accident, așa cum a fost reținut inițial.

”Eu vreau să te scot, dar nu știu dacă pot”

Dialogurile dintre soți au fost relevante. Cei doi plănuiau o strategie în speranța că măcar unul dintre ei va scăpa de pedeapsă. Planul era ca mama să scape cu o pedeapsă mai ușoară din cauza afecțiunilor medicale (psihice) de care suferă, motiv pentru care era hotărâtă să ia toată vina asupra ei și să-și dezincrimineze soțul. Strategia le-a fost dejucată însă de bunica paternă.

“Vezi dacă te întreabă de ce n-am sunat la salvare, chestii, îi spui: nu domne... poate îşi revine, așteptăm dimineața când mergea soţul să..”/ “Dacă întreabă de poligraf: nu!”/ “Îi spui că ai probleme de sănătate şi faci... psihiatru” / “O să te întrebe: ai stat toată noaptea lângă ea: da!”/ “Dacă te întrebă dacă vrei să fii testată de medic psihiatru, spui: da. Da nu testu poligraf”.

Diana Mihai a fost înregistrată în momentul în care îi reproșa soțului că nu a declarat ce trebuia la audieri: “Eu ţi-am spus să spui că eu am bagat-o în cadă. Eu vorbesc una cu tine, tu faci alta. Mie îmi pasă”/ “Eu am scris una, tu ai scris alta. Lasă-mă dracu că mă bagaţi… până în gât pe mine în belele. Din cauză că aţi spus numai prostii şi tu şi mă-ta”/

“Eu am zis că eu am dormit cu ea, că eu, eu! Fir-aş a dracu să fiu! M-am băgat până în gât şi voi mă băgaţi şi mai rău. I-am spus că eu am dormit cu ea, am spălat-o, eu… şi tu ai spus că tu ai băgat-o ca să-mi iei apărarea, că mi-a fost rău… Voi m-aţi băgat dă mă mai scoate, nici dracu nu mă mai scoate”/ “Eu am luat vina aspura mea ca să scapi tu şi faci numai…..”/“Eu îi spun că am băgat-o eu, dacă o crede, dacă nu crede asta e…..”/ “Să vezi cum intru eu la puşcărie, că voi nu spuneţi ce trebuie să spuneţi. Şi mă-ta la fel. Tu măcar, hai, că ai spus ce ai spus în declaraţie… da mă-ta m-a… pe mine şi pă tine de n-o să mai ieşim de acolo… Pe tine te scot altfel. Pă tine pot să te scot, îi spun că ai spus aşa ca să îmi iei apărarea, că eu am crize epileptice şi pot să confirme chestia asta”/ Eu vreau să te scot, dar nu știu dacă pot. Să te scot, să spun că eu am băgat-o. Şi nu m-am dus cu ea că nu am putut. Mi s-a făcut rău”/ “Mi-e frică. Nu vreau să spun că tu ai băgat-o.

Mi-e frică pentru tine, nu pentru mine. Pentru mine nu mi-e frică. Că dacă e să-mi facă ceva, eu am altă scăpare. Tu n-ai scăpare. La mine pot să-i zic că am depresie puternică. Şi aşa cred că am ceva.”/ “Eu dacă declar ce ai spus tu, o să zică, păi da, dar uite nu coincide nici cu prima nici cu a doua. Care mințiți din voi? Eu ce fac...”, este parte a dialogului care i-a incriminat și mai mult pe cei doi soți.

Condamnarea la câte 20 de ani de închisoare nu a fost pe placul soților Mihai. Aceștia au contestat prima sentință la instanța superioară. Curtea de Apel Ploiești va decide pedeapsa finală, primul termen de judecată al apelului fiind stabilit pentru 2 aprilie 2024.