Cresc cheltuielile părinților pentru copiii lor. Cea mai mare comandă, un loc de joacă de aproape 5.000 de euro

Cheltuielile părinților ajung la 8.500 de lei pe an per copil FOTO Pixabay

Bugetul anual al părinților pentru cheltuielile legate de copiii lor a crescut cu 30% în acest an față de 2023, conform unui studiu realizat de o platformă comercială de profil. Astfel, cheltuielile au ajuns la 8.500 de lei pe an per copil.

Peste patru din zece comenzi vin din mediul rural. Cifrele de anul acesta denotă o orientare către produse mai scumpe, conform magazinului Drool.ro, arată Wall Street. Piața articolelor pentru copii continuă să crească, în special pe nișa de magazine online cu produse pentru copii și bebeluși.

"Observăm o creştere a investiţiilor în calitatea produselor pentru copii, chiar dacă numărul naşterilor este în scădere. Cele mai căutate produse sunt hainele din bumbac organic, încălţămintea cu talpă ortopedică, cărucioarele pliabile, accesoriile şi produsele de puericultură mică, cu o comandă medie în creştere cu 28%. Părinţii moderni sunt tot mai atenţi la confortul, siguranţa şi dezvoltarea armonioasă a celor mici, alegând articole inovative şi sustenabile", a declarat Călin Andrei, fondator Drool.ro, citat în comunicat.

Comanda media ajunge la 380 de lei în București, iar părinții din Cluj cheltuie 355 de lei pe comandă, urmați de constănțeni, cu 330 de lei. La polul opus, cel mai redus buget este în Galați, unde comanda medie este de 108 lei.

Cele mai mari comenzi plasate de părinți ajung la sume imense. Primul loc îl ia un loc de joacă de 23.000 de lei, urmat de un pătuţ de lemn şi articole de puericultură mare şi mică la peste 8.400 lei şi un kart la 5.600 lei.

