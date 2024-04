Dramele tinerilor care au crescut cu părinții plecați în străinătate, iar acum trebuie să-i întrețină. "Maică-mea îmi tot cere bani. Aș putea spune că nici nu mă cunoaște așa bine"

Copiii din România care cresc fără părinți din cauza migrației acestora în străinătate se confruntă adesea cu traume emoționale și psihologice puternice, inclusiv sentimente de abandon și lipsă de stabilitate familială.

Unii dintre aceștia se simt înstrăinați și nu reușesc să se mai apropie de părinți nici după ce aceștia se întorc în țară.

Un tânăr a relatat în mediul online cum a fost copilăria sa fără părinți și dificultățile pe care le întâmpină acum, ca adult, în relația cu mama sa, revenită între timp în țară.

"Mama a lucrat prin Italia și Spania de când eram mic"

"Treaba stă cam așa: mi-am pierdut tatăl când eram mai mic, în clasa a 8-a, dar nu pot spune că a fost o mare pierdere pentru mine și mama. Nu făcea mare lucru și era o pacoste pentru noi, iar mama a lucrat prin Italia și Spania de când eram mic. Aproape intrasem la școală, deci într-o oarecare măsură am crescut fără mama.

Fast-forward: acum mă apropii de 30 de ani, iar mama îmi cere din ce în ce mai des bani și nu sume mici. Ea are un job, dar se vede că din salariul ei mic (a reușit să-și găsească ceva la stat după ce a venit din Spania) nu reușește să se ajute, plus că mai apar și costuri neprevăzute, spre exemplu se strică mașina de spălat și trebuie alta nouă. Acum, eu nu sunt foarte încântat de treaba asta. Sunt înconjurat de colegi, prieteni și oameni în general din cercurile mele ai căror părinți se dau pe spate ca fiul/copiii lor să aibă o mână de ajutor financiară/emoțională, dar la mine pare că e invers."

"Îi port mare pică din cauza faptului că m-a abandonat atâta timp"

"Nu sunt confortabil cu ideea că la cei aproape 30 de ani ai mei, mama mea a devenit o povară pentru mine atât financiară, cât și psihică. Ea lucrând în străinătate fără carte de muncă atâta timp, vă dați seama că nu putem discuta despre o pensie, ca să nu mai zic că ea a ratat o bucată extrem de mare din viața mea. Aș putea spune că nici nu mă cunoaște așa bine, iar eu de obicei observ că evit să discut cu ea, deși ea ar vrea să ne conectăm mai mult. În ultima instanță, îi port mare pică din cauza faptului că m-a "abandonat" atâta timp pentru ceva pentru care eu nu am fost consultat, chiar dacă eram un copil de atunci.

Voi cum ați proceda?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Spui nu și aia e"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

“Depinde cum vezi situația. Mama a lucrat în Italia toată viața ei și s-a întors acasă în 2014.

Când s-a întors eu am insistat că e timpul să nu mai lucreze pentru că deja m-a crescut și nu mai e nevoie să își rupă cârca, a fost bucătăreasă deci a avut o meserie, la un restaurant bun și nu am vrut să o ia la mișto patronache român.

I-am făcut card pe contul meu și de atunci ea stă acasă și își vede de treburile ei. Nu este o povară, ba din contră... chiar este o onoare să o pot ajuta acu la bătrânețe după ce și-a sacrificat tinerețea pentru mine să am de toate.

Diferența este că ea nu mi-a cerut niciodată, ba chiar se plânge că fac prea multe pentru ea.

Să îți ajuți mama nu e o problemă, la tine problema este că te ia de bun ca și cum ai avea o obligație. Trebuie să vorbești cu ea și să vezi ce este de făcut.“

“Eu cam tot aceeași vârstă am, acum 2 ani mi-am schimbat radical viața. Gen am părăsit România și am propria mea viață în altă țară. Dar în același timp cât am stat în Ro am băgat 20 de k euro în casa părinților, ca apoi să se mute frate-miu, să aibă copil și eu să nu am niciun drept. Ultima oară când mi-a cerut mama bani le-am zis pe față că sunt toți niște lipitori. Mă are și acum la block pe whatsapp. Adevărul doare, dar ai viața ta, am ajuns în punctul în care știu că am părinți în Ro, dar mi se rupe. Nu e treaba mea să le dau bani. Spui nu și aia e.”

"În general, susțin ajutarea părinților, dar în limitele care nu îți afectează major propriul stil de viață sau al familiei tale. Eu îmi iubesc părinții, dar în orice moment ei sunt pe planul 2 față de soție și copii.

Ce trebuie să faci e să înveți puterea cuvântului NU. trebuie să ai și tu niște limite până la care ești dispus să îți ajuți părinții și după acele limite, răspunsul să fie un puternic NU. la început o să fie mai greu și părinții o să încerce să treacă peste acele limite, dar dacă te ții tare pe poziții, o să se învețe și ei."

"Sunt convins că și ei i-a fost greu știind că te-a lăsat singur"

"Dacă nu vrei să o ajuți cu bani măcar las-o să se apropie emoțional de tine. Sunt convins că și ei i-a fost greu știind că te-a lăsat singur. Nu vă cunosc, dar și eu am fost în situația ta, cu ambii părinți plecați. Pe mama am judecat-o cel mai mult neînțelegând sacrificiul făcut, n‐am lăsat-o să se mai apropie de mine când ne-am reunit, oarecum să o pedepsesc că a plecat, anii au trecut și eu am rămas tot închis cu ea, nedându-i șansa să mă cunoască cu adevărat. Supărarea asta a măcinat-o până anul trecut când un cancer "de nicăieri" a luat-o pentru întotdeauna. Banii se duc și îi faci iar, nu-i purta pică că te-a lăsat, ea făcut ce a crezut că e mai bine pentru amândoi. Spune-i că te-a făcut să suferi și iart-o dacă poți, asta cred că vă va ajută enorm psihic pe ambii. Zi faină!”

"Asta e drama multor copii"

“Asta e drama multor copii generațiile 90-2000 chiar, când foarte mulți părinți au plecat dincolo să își facă un “rost” după anii aceia de debandadă și sărăcie lucie. Am niște prieteni buni care tot așa, au crescut fără mamă. Când eram mici se vedea diferența (în sensul că aveau haine de firmă și adidași și mâncare bună), dar până în alți 10 ani s-au mai echilibrat lucrurile și noi începeam să avem un trăi mediu. Însă ei au avut mai mult de pierdut prin lipsa mamei. Au dat-o pe droguri, au ratat bacul, au luat pe urmă bacul și s-au apucat de facultate, dar nu au terminat din cauza problemelor. Au sfârșit prin a lucra prin Anglia și s-au întors înapoi în țară fără mare lucru.

Până la urmă mama ta a făcut sacrificiul suprem: te-a “părăsit” ca să te ajute să supraviețuiești. Așa vede ea lucrurile. Dacă spui că în tatăl tău nu a avut bază, a fost chiar curajoasă să plece femeie, singură, prin lume, să îți asigure ție o viață mai bună. E normal să îți ceară ajutorul acum, pentru că și ea și-a sacrificat viața pentru tine.

Desigur, nu trebuie și tu să ți-o sacrifici pe a ta, dar moral vorbind, ar trebui să o ajuți atunci când poți și când îți permiți.

Ar trebui să ai o discuție deschisă cu ea despre asta. Și cum va puteți descurca amândoi", l-a sfătuit cineva.

