Reporterii ediției în limba rusă a site-ului de opoziție The Insider au obținut documente oficiale legate de plângerile depuse la Procuratura Militară din Rusia de rudele soldaților trimiși pe frontul din Ucraina.

Documentele sunt de natură să reflecte situații halucinante petrecute în administrația rusească. Unul dintre acestea face referire la un soldat presupus ars de viu în primele zile ale invaziei abuzive dispuse de Vladimir Putin în Ucraina.

Iubita unui parașutist rus pe nume Anatoly Nikolaevich Taimanov a scris că acesta se presupune a fi fost ucis în Hostomel, lângă Kiev, pe 9 martie. Arhivele armatei ruse arată că a ars de viu. Tânăra și părinții lui au primit un cadavru pe care să-l îngroape pe 15 aprilie. Cu toate acestea, tânăra este convinsă că n-a fost vorba despre cadavrul iubitului ei și a cerut sprijin armatei pentru identificarea soldatului printre prizonierii de război luați de armata ucraineană.

"Am fost contactați și ni s-a promis ajutor în căutarea printre cei capturați, dar au cerut un document eliberat la morgă drept confirmare a morții. Părinții lui Anatoly au un astfel de document, dar nu vor să-l dea pentru a încerca să-și găsească fiul printre prizonieri sau răniți grav. Sunt mulțumiți de compensații bănești. Nu există niciun document cu privire la efectuarea unei examinări ADN. Pe cine am îngropat, nu știm. Lucrurile personale nu au fost returnate, nu au fost explicate circumstanțele morții. Am văzut data morții doar pe cruce", a scris tânăra în plângerea adresată Procuraturii Militare și publicate pe site-ul The Insider.

