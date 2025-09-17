Părinți condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Cei doi au refuzat să pună scaun de copil în mașină pentru că „nu le plăcea cum arată”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:48
1021 citiri
Părinți condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Cei doi au refuzat să pună scaun de copil în mașină pentru că „nu le plăcea cum arată”
Copil Foto: Pixabay

Doi părinți din Iași au fost condamnați la închisoare cu executare pentru uciderea propriului copil.

Chiar dacă anchetatorii nu au stabilit circumstanțele exacte ale morții, ei sunt acuzați că au refuzat să pună scaun de copil în BMW, lucru care a condus la deces, potrivit Ziarul de Iași.

Ce spun magistrații

Conform judecătorilor, decesul s-a datorat „cel mai probabil” loviturii repetate a minorului cu capul de interiorul mașinii conduse de tată, fără a exclude și alt scenariu.

Astfel, magistrații din Iași l-au condamnat pe tatăl copilului, Ionuț Ungureanu, la 5 ani de închisoare, iar pe mamă, Diana Corbu, la 4 ani de închisoare.

Tot anchetatorii au mai stabilit că loviturile minorului se produseseră în urma acțiunilor celor doi, iar moartea s-a produs din cauza neglijenței și nepăsării.

„Din probele administrate în cauză rezultă că uciderea minorului s-a realizat atât prin cauzarea traumatismului cranio-cerebral de către inculpatul Ungureanu, traumatism care a declanșat lanțul cauzal care a condus la deces, dar și prin conduita ulterioară conjugată atât a inculpatului Ungureanu, cât și a inculpatei Corbu (…) Mai mult, chiar, și în momentul în care a observat că minorul este în comă și nu reacționează a temporizat prezentarea la medic pentru a presta servicii sexuale către un client”, au precizat magistrații.

Nu le plăcea cum arată un scaun pentru copii în BMW

Potrivit anchetatorilor, femeia presta activități sexuale, iar bărbatul era proxenetul ei. În momentul în care femeia avea clienți, Ungureanu lua copilul și îl scotea la plimbare, dar nu a putut accepta ideea de a instala în BMW-ul său roșu un scaun pentru copii. După cum reiese din investigație, motivul este de necrezut: acestora nu le plăcea cum arată.

În timpul plimbărilor, copilul era ținut pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față fără a fi asigurat. Minorul era supus riscului de a fi lovit, lucru care s-a și întâmplat de mai multe ori sau de a cădea la fiecare viraj al autoturismului.

În data de 7 octombrie 2021, Diana Corbu și-a dus copilul la spital. El tușea și vomitase de mai multe zile. La momentul internării, minorul se afla deja în stop cardio-respirator.

Copilul prezenta bronhopneumonie de aspirație, cauzată probabil de laptele intrat în căile respiratorii, multiple hematoame subdurale, unele vechi de 2-3 săptămâni, edem cerebral difuz și hemoragie subarahnoidiană.

Medicii au observat mai multe leziuni în zona capului și au alertat Poliția. Copilul a murit după două săptămâni.

Autopsia a arătat că decesul a fost provocat de loviturile la cap. Imediat a fost declanșată investigația din care a reieșit că cei doi părinți se fac vinovați de moartea copilului.

Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale
Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale
Un bărbat s-a ales cu o condamnare la închisoare cu suspendare după ce și-a pălmuit fiica pentru că nu a dormit acasă. Incidentul a avut loc în Iași. Chiar dacă magistrații au fost...
Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"
Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"
Bogdan Cojocaru, șeful filialei județene PSD Iași, susține că liderii ieșeni ai liberalilor sunt rupți de realitate și că social-democrații nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL,...
#parinti vinovati, #moarte copil, #Iasi, #bmw, #prostitutie, #parinti condamnati, #scaune auto copii , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump finanțează o rețea energetică care va conecta Republica Moldova direct la România, pentru a scăpa de dependența de rețelele rusești
  2. Schema prin care administratorul unor asociații de proprietari a furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor
  3. Ucraina face, noi nu putem: Kievul crește salariile profesorilor și bursele, în plin război
  4. Cancelarul Germaniei spune că încălcarea spațiului polonez și românesc de către Rusia „face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și de sabotaj”
  5. Theodor Paleologu, critică excesele americane, după asasinarea lui Charlie Kirk. "Nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii"
  6. Anchor Grup anunță deschiderea magazinului Reserved în București Mall
  7. 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat - Sondaj INSCOP Research
  8. Accident tragic în Argeș. Trei persoane au murit după ce o mașină s-a izbit de o cisternă. Traficul a fost blocat FOTO/VIDEO
  9. Părinți condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Cei doi au refuzat să pună scaun de copil în mașină pentru că „nu le plăcea cum arată”
  10. Drone rusești: România respinge no-fly, Polonia cere sprijin