Părinți condamnați la închisoare după moartea copilului lor. Cei doi au refuzat să pună scaun de copil în mașină pentru că „nu le plăcea cum arată”

Doi părinți din Iași au fost condamnați la închisoare cu executare pentru uciderea propriului copil.

Chiar dacă anchetatorii nu au stabilit circumstanțele exacte ale morții, ei sunt acuzați că au refuzat să pună scaun de copil în BMW, lucru care a condus la deces, potrivit Ziarul de Iași.

Ce spun magistrații

Conform judecătorilor, decesul s-a datorat „cel mai probabil” loviturii repetate a minorului cu capul de interiorul mașinii conduse de tată, fără a exclude și alt scenariu.

Astfel, magistrații din Iași l-au condamnat pe tatăl copilului, Ionuț Ungureanu, la 5 ani de închisoare, iar pe mamă, Diana Corbu, la 4 ani de închisoare.

Tot anchetatorii au mai stabilit că loviturile minorului se produseseră în urma acțiunilor celor doi, iar moartea s-a produs din cauza neglijenței și nepăsării.

„Din probele administrate în cauză rezultă că uciderea minorului s-a realizat atât prin cauzarea traumatismului cranio-cerebral de către inculpatul Ungureanu, traumatism care a declanșat lanțul cauzal care a condus la deces, dar și prin conduita ulterioară conjugată atât a inculpatului Ungureanu, cât și a inculpatei Corbu (…) Mai mult, chiar, și în momentul în care a observat că minorul este în comă și nu reacționează a temporizat prezentarea la medic pentru a presta servicii sexuale către un client”, au precizat magistrații.

Nu le plăcea cum arată un scaun pentru copii în BMW

Potrivit anchetatorilor, femeia presta activități sexuale, iar bărbatul era proxenetul ei. În momentul în care femeia avea clienți, Ungureanu lua copilul și îl scotea la plimbare, dar nu a putut accepta ideea de a instala în BMW-ul său roșu un scaun pentru copii. După cum reiese din investigație, motivul este de necrezut: acestora nu le plăcea cum arată.

În timpul plimbărilor, copilul era ținut pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față fără a fi asigurat. Minorul era supus riscului de a fi lovit, lucru care s-a și întâmplat de mai multe ori sau de a cădea la fiecare viraj al autoturismului.

În data de 7 octombrie 2021, Diana Corbu și-a dus copilul la spital. El tușea și vomitase de mai multe zile. La momentul internării, minorul se afla deja în stop cardio-respirator.

Copilul prezenta bronhopneumonie de aspirație, cauzată probabil de laptele intrat în căile respiratorii, multiple hematoame subdurale, unele vechi de 2-3 săptămâni, edem cerebral difuz și hemoragie subarahnoidiană.

Medicii au observat mai multe leziuni în zona capului și au alertat Poliția. Copilul a murit după două săptămâni.

Autopsia a arătat că decesul a fost provocat de loviturile la cap. Imediat a fost declanșată investigația din care a reieșit că cei doi părinți se fac vinovați de moartea copilului.

