Cât de dificil este să fii părinte în zilele nostre? De ce adulții aleg să facă copii la vârste din ce în ce mai înaintate?

Din multe puncte de vedere este mai greu să fii părinte în zilele noastre față de acum 30 ani și foarte diferit de ceea ce se întâmpla înainte de 1990. Cei mai mulți se plâng de costurile foarte mari pe care le văd în a crește un copil, apoi mulți se plâng că nu au timp din cauza muncii și dacă ar schimba locul de muncă nu ar mai avea situația financiară care să le permită să crească un copil și ar mai fi o categorie cei care cred că dacă au copil viața se termină și totul o să se învârtă în jurul acestuia ceea ce este adevărat și nu prea.

În realitate copilul are nevoie de mult mai puține lucruri față de ce își imaginează adulții, are nevoie de mâncare, haine și câteva jucării dar în principal are nevoie de dragoste, înțelegere, răbdare și timp de calitate alături de părinți. Părinții se lovesc de diferite probleme cum ar fi să își împartă timpul între copil, locul de muncă și viața socială sau frica de a nu fi părinți buni prin comparație cu alți părinți, frica de a fi răspunzători pentru viața unui copil și pentru viitorul acestuia. Temerile erau oarecum și acum 20/30/40 de ani doar că acum sunt accentuate din cauza faptului că părinții se compară mult mai mult între ei și își văd succesul creșterii copilului în rezultatele acestuia ceea ce este complet greșit dat fiind faptul că rezultatele copilului nu sunt direct proporționale cu tot ce fac părinții cu ei.

Adulții aleg să facă din ce în ce mai târziu copii pentru că vor să își asigure inițial o siguranță financiară și vor să se bucure de o perioadă mai lungă de timp de ‘libertate’ și un alt factor care crește vârsta la care se fac copii ar fi faptul că a crescut destul de mult vârsta la care se mută tinerii adulți de acasă și asta în special în orașele mari. Ceea ce este aparent siguranță financiară de fapt nu există în zilele noastre pentru că totul e dinamic și îți poți pierde venitul de la o lună la alta, prin comparație copii s-au făcut și în timpul războaielor, diverselor crize economice sau în situații mult mai extreme față de ce este astăzi. Cât despre libertate este adevărat că este limitată în special când este copilul mic dar după lucrurile se schimbă și dacă se merită să facem sacrificii aici este cazul.

Meseria de părinte este cea mai grea din lume dar îți oferă recompense cum nici o altă meserie nu o face și investiția în viitorul unui copil este cea mai sigură și cea mai importantă pentru prezent și pentru viitorul nostru a tuturor.

Dan Ivanescu este psiholog dedicat, cu peste 17 ani de experienta in practica clinica, consiliere psihologica individuala si de grup, in mediul privat si public. Cu rezultate semnificative in consilierea pacientilor - copii si adulti cu probleme de sanatate mintala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

