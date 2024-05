Lucrurile pe care le învățăm în copilărie de la părinți sunt adesea esențiale și ținem cont de ele tot timpul. Ca adulți, ne amintim cu nostalgie de regulile care ne-au marcat copilăria.

Este tema de discuție deschisă în mediul online de un utilizator al platformei Reddit. Acesta s-a referit la cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de la părinți.

"Care sunt cele mai importante 3 chestii pe care le-ați învățat de la părinții voștri"

În relatarea sa, acesta a amintit și de motto-ul mamei sale care considera esențială finalitatea în orice situație.

"Care sunt cele mai importante 3 chestii pe care le-ați învățat de la părinții voștri și care v-au ajutat mai apoi în carieră/viață/dezvoltare?

Voi începe eu:

De la tată am învățat că indiferent de domeniu, abordarea unui proiect este more or less the same. Orice întreg e compus din bucăți mici, care trebuie documentate și studiate în prealabil. Apoi intervine faza exersării în care repeți până stăpânești tehnica, până îți intră în reflex. Și după ce tehnica și documentarea sunt făcute ai șanse mult mai mari de succes.

De la mama am învățat să fiu ambițios, poate prea ambițios în unele cazuri. Am învățat să mă mai calmez, nu trebuie să fiu cel mai bun tot timpul, în orice situație. Dar m-a ajutat mult asta să devin ce sunt azi. Motto-ul ei este: Nu mă interesează scuzele și motivele, mă interesează doar rezultatul, dacă ai reușit și cât de bine. Locul 1 este singurul loc, restul nu există.

Ads

De la tată am învățat să înțeleg muzică, mai ales cea clasică, opera, jazz, rock progresiv etc. Mi-a explicat structura unei piese, dialogul dintre instrumente, întrebare și răspuns, climax, armonie, gama majoră sau minoră etc.

Am învățat multe alte chestii pozitive, poate prea multe având în vedere că azi nu te ajută să fii educat și să știi lucruri, ci mai degrabă ignorant și caterincos. Dar vorba mamei, degeaba ai milioane dacă nu ai igienă mentală și calitatea vieții tale e proastă. Educația te ajută să trăiești mai bine, să înțelegi - poate - de ce trăiești și cine ești, care e locul și aportul tău în lume/societate.", a scris acesta pe Reddit.

"Învață, că te calc în picioare"

Postarea a strâns sute de comentarii în care mulți și-au amintit cu plăcere de exigențele părinților. Multe au legătura cu învățatul.

Ads

"De la tată:

învață să nu ajungi gropar. Zicea că nu-i nimic rău în a face gropi și că muncă nu e o rușine dar nu mă vede făcând asta. Era bineînțeles doar o expresie. De la mama:

Învață că te calc în picioare. Lesne de înțeles asta. Mama n-avea nevoie de motivații.

Am învățat. Am 29 de ani și abia acum o lună mi-am terminat studiile fără să fac nici măcar un an pauză.

Ironia sorții e că sunt arheolog. Deci gropar. Între timp nu mai e tată să râdem împreună de situație ".

"Orice s-ar întâmplă, important e să treci peste- era șofer de buldozer.

Banii trebuie băuți altfel se cheltuie - nu am bani, deci nu prea am ce bea.

Dacă nu ești comunist până la 21 de ani nu ai inimă, dacă ești comunist după 21 de ani, nu ai minte."

"A nu datora nimic nimănui"

"Pasiunea pentru citit cărți. Nu țin minte să-mi fi spus cândva: citește! Dar i-am văzut mereu citind cu plăcere și am înțeles că face parte și asta dintr-o viață normală.

Ads

Respectul pentru toți oamenii, chiar și pentru cei ușor de disprețuit sau simpli. Tatăl meu culegea bețivi de prin șanțuri și îi ducea acasă. De asemenea, de câte ori are ocazia, oprește Dacia lui veche și ia oamenii care stau la ocazii...

A nu datora nimic nimănui. Dacă nu-ți permiți un lucru, muncești până când ți-l permiți... sau te mulțumești fără el. Dar ai liniștea casei tale, chiar dacă e mai mică sau mai simplă decât a altora.

Rămâi cu ce dai, nu cu ce aduni... Părinții mei știu să facă din orice afacere, binefacere. Dar nu prea am văzut oameni mai fericiți, încă. Acum au pensiile așa cum sunt, dar au vreo 44 de ani împreună și amintirea multor lucruri frumoase. Nu i-am auzit niciodată vorbind urât unul cu celălalt."

"Ori inginer, ori cioban"

"Că am două opțiuni în viață ori inginer ori cioban, aşa că ar trebui să învăț că am toate condițiile (apă, mâncare, hârtie, creion, pix, haine second, încălțăminte schimbată odată la 2 ani).

Ads

Le mulțumesc pentru că au reușit din săracia lor să mă susțină la facultate."

"De la tată am învățat să nu mă bazez pe alte persoane să facă treburi importante, indiferent de calificările respectivelor ("de proști ai să dai în toate funcțiile") și de asemenea să nu amân treburile importante, chiar dacă asta înseamnă să bat lumea la cap până îmi rezolv problemele.

De la mama am învățat cât de important este să-ți păstrezi calmul și cât de mult contează o abordare diplomată și de asemenea importanța educației și ce înseamnă să-ți stăpânești bine domeniul de lucru."

"Pe mine m-au învățat cu banii.

De prin clasa a 5a am început să primesc o sumă fixă de bani pe săptămână. Puteam să-i sparg pe toți într-o zi pe un sandviș mai fancy și-un suc sau puteam să-i distribui pe toată săptămâna.

Așa m-am responsabilizat cu banii."

"Învață să folosești și o greblă, lopata sau topor la fel de bine precum pixul, să nu ai nevoie niciodată de ele, dar să știi mereu cum se folosesc”.

Ads