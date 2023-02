Dispute între părinți despre copiii care desenează pe pereți: "Este o artă, ar fi păcat să aplici lavabilă peste"/ "Soluția de curățat este educația!"

Părerile sunt împărțite când vine vorba de educația copiilor. Unii părinți aleg să îi lase mai liberi, iar alții preferă regulile stricte. Puțini găsesc calea de mijloc.

Pe grupurile de pe Facebook se dezbat tot felul de situații care apar în familiile cu copii.

O mamă care s-a trezit cu un perete plin de desene făcute de copil cu o cariocă a cerut sfaturi pentru a-l curăța, însă întrebarea a condus la dispute.

"Îmi puteți spune și mie cum scap de urmele de carioca desenate pe perete?

Am dat cu lavabil de 5 ori peste și nu se acoperă, am dat cu șmirghel să curăț, este imprimată și pe glet. Ce pot să mai fac?", a întrebat aceasta pe grupul Design interior & amenajări.

"Chiar mi-am încurajat copiii să facă asta pe un perete"

În comentarii, unii părinți mărturisesc că le-au dat voie celor mici să deseneze pe pereți. Alții nu sunt de acord cu ideea.

"Eu nu înțeleg cum ajung copiii să facă așa ceva pe pereți. Dacă le explicați frumos că nu este în regulă să facă așa, cred că n-ați mai avea nevoie de soluții.

Poate trage o linie, două dar dacă îi spui clar că nu e Ok, va înțelege! Vă place să vă complicați viața! Enjoy! PS - nu mai comentați că n-am copiii. Am TREI!!!", a spus unul dintre părinți.

Un altul s-a arătat încântat de soluția propusă și a mărturisit că o va pune în aplicare. "Aveți copii? Noi cei care avem vă mulțumim mult pentru sfaturi. De acum când mai fac ceva nepotrivit vom face cum ați sugerat, le vom "spune clar că nu e OK". Nu știu cum de nu m-am gândit la asta până acum."

Au fost și părinți care s-au arătat dispuși să își încurajeze copiii să folosească pereții casei drept planșă pe care să își manifeste creativitatea: "În timpul lockdown-ului chiar mi-am încurajat copiii să facă asta pe un perete, chiar dacă zugrăvisem recent. Ce este atât de grav în asta? Mai toți copiii colorează pereții, chiar dacă le interzici. Din punctul meu de vedere este o etapă a copilăriei și ne vom aminti cu drag de ea."

"Ce simplu pare! Dacă ar fi toți copiii așa înțelegători și cuminți, fix că niște roboței ce le spui aia să facă."

"Ai ei sunt creativi, ai tăi sunt dresați, mare chestie! Oau, ce realizare!"

Un alt părinte se arată îngăduitor și spune că nu îl deranjează să șteargă pereții pictați de copilul pe care și l-a dorit atât de mult. "La câte zeci de mii de euro am cheltuit și prin ce suferințe am trecut să îl am, poate să picteze la alegere orice perete, a mâzgălit 3, am șters 2, pe unul l-am lăsat să își facă de cap."

"Copiii educați sunt cei care au fost lăsăți liberi în copilărie"

Una dintre ideile care s-a desprins din comentariile celor care s-au angajat în dezbatere a fost cea potrivit căreia un copil lăsat să se manifeste liber va deveni un adult mai educat.

"Eu nu înțeleg de ce unii se enervează pe viața altora. Nu ești "mai" educat dacă îl faci pe altul needucat. Iar copiii educați sunt cei care au fost lăsăți liberi în copilărie, să exploreze fără reguli lumea. Da, este nevoie de supraveghere, dar nu tot timpul. Nu suntem la Securitate. Copiii mici "educați" sunt doar dresați, orice ați spune. Au fost pedepsiți, și au învățat să asculte de pedeapsă, nu de regulă. Altfel de unde atâta îmbufnare? Eu mă mândream cu desenele rupestre ale copiilor mei, nu mi-era nici cea mai mică jenă. Jenă mi-era de bieții oamenii ajunși adulți, care nu avuseseră dreptul la a fi creativi, la a fi ei înșiși."

Pentru alții, toate aceste năzbâtii ale copiiilor sunt trecute la capitolul amintiri pentru când vor crește mari. "Am 4 și trag linie odată cu ei. Nu ratez nici un moment!! Vreau multe "povești" pentru bătrânețe."

"Eu am avut toaaaată casa desenată, am dat cu o lavabilă ce avea acoperire mare, am lăsat să se usuce bine, după care am dat lavabilă colorată.

Ps ai vreo idee cum să scot pixul de pe canapea?", a fost o altă întrebare născută în urma postării.

"Ce rost au pereții văruiți frumos, fără pic de suflet?"

Unii părinți au sugerat soluții practice: "Încercați să aplicați doar peste dungile de cariocă vopsea albă pe baza de ulei. Apoi din nou vopsea lavabilă. Tot la fel am procedat și eu, după ce am avut pereții pictați vreo 3 ani de fiica mea. Acum ea are 11 ani și folosește în mod constant programele de desen - creativitatea a rămas înfloritoare."

Sunt si părinți care văd cu ochi buni pictatul pereților considerând că în felul acesta casa se simte mult mai însuflețită: "Ce rost au pereții văruiți frumos, fără pic de suflet?

Dacă m-aș putea întoarce în timp, aș lăsa toate caricaturile pe care copilul meu le măzgălea pe pereți acum 20 de ani. le-aș încadra în “rame” de vopsea curată. Regret că nu am păstrat duioșia acelor clipe decât în amintire. Musafirii vin, pleacă. Și copiii, la fel.

Amprenta emoțională devine în timp o operă de artă unică pentru fiecare dintre noi."

