"Ești atât de deștept!" 6 laude pentru copii la care părinții ar trebui să renunțe cât mai repede. Psiholog: „E ca un microb glazurat cu zahăr”

Unul dintre numeroasele roluri pe care le au părinții și bunicii este să le crească stima de sine copiilor prin expresii încurajatoare, fără însă a-i lăuda exagerat. Acest lucru se face adesea printr-o laudă sinceră. Și, deși un compliment simplu poate părea ceva banal, nu este chiar așa: persoanele care nu au fost lăudate în copilărie pot dezvolta trăsături precum stimă de sine scăzută, motivație limitată, pesimism, perfecționism, dificultăți sociale și altele. Dar există și reversul medaliei, care nu este deloc pozitiv.

Se vorbește prea puțin despre cât de multe expresii și complimente obișnuite pot, de fapt, să le facă rău copiilor într-o anumită măsură. Când aduceți laude, este important să fiți atenți și conștienți de cum pot fi percepute. La urma urmei, chiar și cei mai bine intenționați părinți și bunici pot face greșeli.

„Complimentele ar trebui să îi facă pe copii să se simtă văzuți și valorizați, dar multe dintre complimentele pe care le aud în munca mea ca psiholog clinician pentru copii fac de fapt contrariul”, spune dr. Robyn Koslowitz.

Aceste „complimente”, explică ea, au adesea în comun faptul că îi încurcă pe copii, îi presează sau le erodează în tăcere sentimentul identității — toate acestea sub masca iubirii.

„E ca un microb glazurat cu zahăr”, explică ea. „Arată dulce, dar poate lăsa urme pe termen lung.”

Dr. Koslowitz a împărtășit șase laude surprinzătoare și specifice pe care părinții și bunicii ar trebui să înceteze să le spună copiilor cât mai repede — și de ce.

1. „Ești atât de deștept”

Complimentele de acest tip par încurajatoare la prima vedere. Problema, spune dr. Koslowitz, este că duc la ceea ce se numește mentalitate fixă.

O mentalitate fixă înseamnă ideea că punctele forte și slăbiciunile unei persoane sunt bătute în cuie și nu pot fi îmbunătățite. Este opusul mentalității de creștere, adică convingerea că oamenii își pot dezvolta potențialul prin efort, strategii și sprijin.

„Când un copil este lăudat că e ‘atât de deștept’ sau ‘un mic geniu’, ajunge să creadă că a fi bun fără efort este ceea ce îi aduce aprecierea”, explică ea.

Astfel, când acești copii întâlnesc o sarcină dificilă, o evită. Nu mai riscă. Mulți părinți îi spun: „Copilul meu nu încearcă decât dacă e sigur că va reuși.”

Ea recomandă complimente bazate pe mentalitatea de creștere, precum: „Am văzut cât de mult ai muncit pentru asta.” Astfel de fraze îi ajută pe copii să creadă că „au în ei” resurse pentru orice sarcină, nu doar pentru cele la care au talent natural.

2. „Ești atât de frumoasă”

Acest tip de frază poate deveni rapid „sufocant”, chiar dacă inițial se simte bine.

„Îi învață pe copii că valoarea lor e ceva ce nu au câștigat și nu pot controla”, explică ea. „Mai grav, îi determină adesea (în special pe fete — aici apare diferența de gen) să asocieze faptul de a fi iubiți cu a fi atractivi. Asta nu construiește încredere.”

Exemple similare: „Ai un păr perfect”, „O să frângi inimi într-o zi” etc.

3. „Îți stă minunat rochia asta. Bine că nu ai moștenit metabolismul mamei tale”

După o astfel de frază, copilul poate să se întrebe dacă scopul era să fie complimentat sau să fie ironizat altcineva. Se poate simți prins între a accepta complimentul și a-și apăra părintele.

„Poate părea o glumă ușoară, dar pentru copil creează un moment de confuzie a loialității”, spune dr. Koslowitz. „‘Eu mă simt bine, dar mama e supărată.’ Acum copilul ajunge să gestioneze emoțiile adulților, ceea ce duce la vinovăție și nesiguranță.”

4. „Tu nu-mi faci niciodată probleme”

Întărirea pozitivă a comportamentului e importantă, dar modul în care o faci contează. Complimente precum acesta sau „Ești cel mai ușor de crescut” pot părea laudă, dar îi învață pe copii să-și reprime nevoile pentru a-și păstra rolul de „copil bun” în familie.

Astfel, acești copii pot ajunge să creadă că trebuie să fie perfecți pentru a fi iubiți, îngrijiți și apreciați.

5. „Tu ești singurul care mă înțelege cu adevărat.”

Dr. Koslowitz a auzit frecvent astfel de cuvinte de la părinți care, în copilărie, au fost nevoiți să gestioneze emoțiile altora și acum încearcă să facă mai bine. Deși nu vor să-și împovăreze copiii, ei transmit involuntar asta.

„Astfel de fraze pun pe umerii copilului o responsabilitate emoțională”, explică ea. „Îi sugerează că rolul lui este să regleze starea emoțională a părintelui — să-l mențină calm, fericit sau stabil emoțional. Asta înseamnă să pui un copil într-un rol de adult, care nu-i aparține.”

6. „Tu ești artistul familiei”

Complimentele de acest tip — fie că sunt despre inteligență, aspect, talent sau altă calitate — pot închide identitatea copilului. Deși par să confirme un punct forte, de fapt îl blochează într-un rol.

Asta poate fi o problemă când apar schimbări. Un copil poate dori, de exemplu, să renunțe la desen și să încerce un sport sau să învețe un instrument.

„Din momentul în care le atribuim o etichetă, le îngreunăm explorarea a ceea ce urmează să devină”, spune ea. „Identitatea devine un spectacol. Explorarea se simte ca o trădare.”

Ce complimente sunt de ajutor pentru copii?

Cu atâtea complimente aparent inofensive de evitat, ce putem spune copiilor?

Dr. Koslowitz crede că cele mai bune complimente sunt cele bazate pe conexiune, scrie yahoo.com.

„Ele se concentrează pe efort, bunătate, creativitate și reziliență”, spune ea. „Nu pun copilul în competiție cu altcineva. Nu cer copilului să joace un rol. Și nu fac ca echilibrul emoțional al adultului să depindă de copil”.

