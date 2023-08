Cum s-a schimbat o copilă în doar o lună petrecută fără televizor și YouTube. Tatăl: "Cel mai frapant e că i s-a amplificat voioșia"

Una dintre problemele comune ale părinților este legată de timpul pe care îl petrec copiii pe telefoane, tablete, calculatoare sau în fața televizorului.

Unii reușesc cu greu să impună limite de timp, în timp ce alții confiscă aceste gadgeturi când îi pedepsesc pe cei mici.

Tatăl unei fete de aproximativ 7 ani și-a propus să îi interzică coilului său să mai petreacă timpul pe YouTube sau în fața televizorului. Nu sunt puțini părinții care își propun să facă asta, fără succes, însă.

Tatăl fetei nu a precizat vârsta acesteia, însă a relatat rezultatele experimentului după o lună.

"Schimbările sunt spectaculoase"

"S-a încheiat o lună pentru Natalia, fără televizor și YouTube pe telefon.

Schimbările sunt spectaculoase, mult peste ceea ce mă așteptam!

Practic, s-a activat în ea un alt copil, e preocupată mult mai intens de lucrurile “analogice”, pe care le făcea și înainte, dar care păreau doar intermezzo-uri între reprizele de ecran.

Cel mai frapant e că i s-a amplificat voioșia, e categoric mai atentă, mai cooperantă, mai glumeață, mai harnică, mai curioasă.

Plus că a dispărut un fel de agitație pe care mereu am bănuit-o că are legătură cu stimularea cauzată de ecran.", a scris tatăl pe Facebook.

"I-a dispărut o nerăbdare care o urmărea mereu"

Într-o altă postare, tatăl s-a referit și la impresiile fetei despre această măsură.

"Mai discut cu Nati despre viața fără tv și YouTube, de aproape 5 săptămâni, și aflu chestii foarte interesante!

Îmi zice că i-a dispărut o nerăbdare care o urmărea mereu. Că mereu se aștepta să fie recompensată cu tv sau YouTube, pentru orice făcea bun.

Și că vâna cu viclenie momentele când simțea că noi, cei mari, voiam să fim lăsați în pace!

Oricum, mi-a plăcut la nebunie c-a zis că, foarte la început, a simțit experimentul ca pe o pedeapsă, apoi ca pe un “challenge”, dar acum nici nu o mai interesează deloc ce e.

O să povestesc, la un moment dat, ce a declanșat totul."