Lucrurile pe care le poți ignora la copilul tău fără să te simți vinovat. Psiholog: „Dacă părintele nu procesează aceste frământări, va declanșa un război greu de controlat”

Părinții trebuie să învețe să-și aleagă bătăliile cu adolescenții, nu pentru a înregistra victorii pe linie, ci pentru a câștiga respectul pe termen lung al acestora. Ceea ce începe ca o ceartă despre o cameră dezordonată sau melodia pe care o pune la maxim se poate transforma repede într-un conflict de putere.

Dacă fiecare neînțelegere devine o luptă „pe viață și pe moarte”, părintele pierde din autoritate morală și riscă ca adolescentul să se închidă, să mintă sau să riposteze cu și mai multă ostilitate.

Există lucruri care merită ignorate sau, mai bine zis, privite prin lentila toleranței, pentru că sunt parte din autonomia adolescentului și nu îi pun sănătatea ori viitorul în pericol. Ordinea din cameră, playlist-urile alese sau schimbările de stil vestimentar sunt adesea expresii ale identității și testări necesare ale limitelor.

Psihoterapeută: Pentru părinte, această evoluție este, de multe ori, un șoc, trezește o rană neprocesată

Psihoterapeuta Rodica Afrăsinei a explicat motivele pentru care schimbările firești din comportamentul adolescentului creează neliniște pentru părinți și a oferit o serie de sfaturi, într-un interviu pentru Ziare.com.

„Eu aș spune că un părinte care vede comportamente dificile la adolescentul său are, în primul rând, un război interior. Trecerea de la copilărie la adolescență vine cu o explorare foarte puternică a autonomiei, mă refer atât la băieți, cât și la fete. Pentru părinte, această evoluție este, de multe ori, un șoc, trezește o rană neprocesată. Până la 12–13–14 ani, copilul nu are nevoie de atâta autonomie precum o cere adolescența, iar această schimbare poate fi declanșatoare. În mintea părintelui apar întrebări: „Ce se întâmplă cu mine? Îmi pierd copilul? Nu mă mai ascultă? Cum mă mai conectez cu el?” — toate acestea sunt conflicte interne.

Dacă părintele nu conștientizează și nu procesează aceste frământări, există riscul să declanșeze în exterior un război greu de controlat în relația cu copilul. De aceea, recomand părinților să aibă grijă de acești declanșatori interni, cu blândețe, cu asumare și să nu se rușineze că li se întâmplă asta. E un timp nou și e firesc să apară emoții înăuntrul lor. Apoi va fi mai ușor să decidă ce comportamente merită să devină limite stricte și ce e rezonabil să fie lăsat mai liber. Fiecare familie trebuie să aleagă în funcție de valorile ei, în funcție de ce e important pentru acea casă. Un exercițiu foarte util e ca anumite reguli sau rutine să fie negociate împreună cu adolescentul. Negocierea îi oferă control într-un mod sănătos, îi satisface nevoia de autonomie și îl face pe adolescent să-l vadă pe părinte mai prezent, mai atent și mai echilibrat”, a explicat psihoterapeuta.

De ce tranziția copiilor la adolescență e dificilă pentru părinți?

Potrivit psihoterapeutei, există două motive principale pentru care tranziția copiilor la adolescență este dificilă pentru părinți.

„Primul e legat de pierdere, de doliu: când vezi semnele fizice ale trecerii la adolescență (băiatul își schimbă vocea, începe să-i crească barba; la fete apar semne fizice ale maturizării), ai de procesat un sentiment real că acel copil nu mai e copilul mic pe care îl știai. E un doliu natural, biologic, sănătos, dar care trebuie lucrat cu blândețe; dacă nu îl procesezi, rămâi blocat în anumite atitudini. De exemplu, vei trata un adult de 25 de ani ca pe un copil de 5.

Al doilea element e că multe amintiri personale ale părintelui din propria adolescență pot fi reactive. Dacă părintele a avut experiențe în care i s-a refuzat autonomia sau a fost criticat, aceste amintiri pot fi reactivante. Drept urmare, când copilul începe să testeze limite, părintele poate trăi foarte intens acele emoții din trecut și reacționa mai dur. În plus, dacă adolescentul se simte în siguranță, va testa reguli, poate să încalce ora de venire acasă, de exemplu. Asta poate fi declanșator pentru părinte, pentru că el nu a avut această libertate sau a avut-o în condiții diferite”, a continuat aceasta.

Sfaturi pentru părinți

Recomandarea principală a Rodicăi Afrăsinei este ca părinții să găsească activități și interese comune cu copiii lor, chiar dacă diferențele generaționale își fac simțită prezența.

„Am o recomandare dificilă, dar eficientă: încearcă să vorbești cu adolescentul despre lucrurile care îi plac lui. Chiar dacă pare greu, pentru că există o diferență de generație, dar e important să arăți interes pentru lumea lui. Sigur are un anumit brand favorit de haine, un artist, un serial, un joc, un influencer. Nu trebuie să devii expert, ci să arăți curiozitate și disponibilitate. Uită-te la un episod din serialul lui favorit alături de acesta, du-l la un concert sau la o piesă de teatru. Asta transmite adolescentului două lucruri esențiale: că îl observi și că îl respecți. Arătând interes pentru pasiunile lui îi oferi și eliberare și legitimitate, iar el va fi mai dispus să se deschidă și în alte direcții”, a relatat aceasta.

În multe situații, părinții nu au răbdarea sau încrederea în adolescenții lor pentru a-i lăsa să greșească. Sfatul psihoterapeutei în această situație este ca părintele să ofere reguli clar exprimate, cu un ton calm, iar oricare ar fi rezultatul să îi ofere acceptare adolescentului.

„Totul pleacă din situația cu pierderea menționată mai devreme. Ca părinte, trebuie să accepți că acel copil nu mai e copilul mic; are nevoie de spațiu pentru a exersa maturitatea. Asta înseamnă să îți permiți tristețea, furia, să procesezi că o etapă s-a încheiat. Dacă nu procesezi, vei continua să te amesteci excesiv. Adolescenții au nevoie să greșească, dar trebuie să știe că părintele e acolo, cu brațele deschise, disponibil pentru susținere. Limitele de siguranță (legat de sex, droguri, ora de revenire, cercul de prieteni etc.) trebuie explicate calm, cu rațiune, astfel încât adolescentul să înțeleagă de ce există. Exersarea acestor teme se face în timp; părintele nu trebuie să cunoască toate soluțiile din prima, e ok să învețe împreună cu copilul și să ajusteze.

Dacă părintele a făcut bine lucrurile în etapele anterioare creșterii copilului și acum are dificultăți, nu înseamnă că a eșuat, înseamnă că are nevoie de resurse noi, e absolut firesc să ceri ajutor sau să înveți tehnici noi. Întreabă și alți părinți cum au gestionat situații similare, nu pentru a te compara și a pune presiune pe tine, ci pentru a vedea modele și opțiuni pe care le poți adapta familiei tale”, a conchis aceasta.

