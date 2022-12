Cum mai reușesc părinții să-și motiveze copiii să învețe: "Șantajul funcționează cel mai bine la noi"

O problemă pentru mulți dintre părinții care au copiii la școală este lipsa dorinței acestora de a învăța. Unele materii nu sunt atractive pentru ei, iar unii profesori nu reușesc să facă orele mai interesante.

Părinții sunt preocupați de problemă și o dezbat pe grupurile dedicate.

"Dragi părinți, cum vă motivați copiii să învețe?", este întrebarea postată pe grupul Părinții elevilor din România.

"Oricum nu mă ascultă că am notă"

Scuza comună a copiilor pare să fie cea conform căreia nu vor fi ascultați, pentru că au deja note, după cum au scris părinții.

"Nimic din teorie nu merge în practică. Pur și simplu stau după ea și o ascult la toate materiile. Clasa a VI-a."

"Seara când ajung acasă e deja obosită și randamentul e spre zero. Chiar dacă stau cu ea să învețe. Mereu aud scuza dar am notă, dar nu mă ascultă."

"Chiar zilele acestea căutăm idei și sfaturi. Sincer sunt zile în care nu vrea să învețe, zice că "oricum nu mă ascultă că am notă". Nu am un copil care stă pe telefon sau la tv, preferă să deseneze, puzzle, lego, etc. Clasa a VI-a."

"A mea e tot a 6-a și prin a 3-a tot așa zicea, că are note. I-am explicat că nu e vorba de note, ci de antrenarea memoriei. Dacă inițial abia ce reținea câteva rânduri, acum poate memora și 2-3 pagini de caiet."

"Nici examenele nu o sperie"

"Oare doar mie mi se pare mai greu în ziua de azi să motivezi un copil să învețe? E clasa a VIII-a, dar nici examenele nu o sperie."

"Simplu, îi spun că țara asta are nevoie și de zidari, dulgheri, parchetari, gunoieri... Nu e musai cu facultate sau liceu de top. Până acum a mers, s-a motivat și pentru examen, a luat notă frumoasă pentru un sportiv."

"După toate metodele puse în practică, șantajul funcționează cel mai bine la noi (clasa a IX-a și clasa a VI-a). Niciunul nu învață din dorință pentru că nimeni nu a reușit să le dezvolte dorința de a ști. La școală majoritatea lecțiilor sunt seci."

"Câteva ore cu cineva ca să le explice lecțiile. După ce vor înțelege lucruri pe care nu le- au înțeles la clasă, vor avea motivație și o stimă de sine crescută."

"Îi ofer o bursă de 100 lei"

"Îi ofer o bursă de 100 lei. Și am vorbit foarte mult cu ea explicându-i diferența între oamenii cu carte și cei fără."

"Depinde de copii. Cu cel mare a fost simplu - i-au plăcut cam toate materiile și învăța singur, fără insistențe. Sigur, l-am și urmărit, și intervenit când aprecia el că o anume materie e mai puțin importantă.

Cel mic, alt profil, dar îi explicăm faptul că - undeva, cândva - toate îi vor folosi, iar a fi prost și incult, sper eu, nu va mai fi o virtute (cum e în prezent, în anumite contexte). Și că va fi un om împlinit și încrezător, dacă va învăța și dacă va fi educat.

În plus, îl verific serios la teme. Nu e simplu, dar maximizăm cât putem."

"Am un șantier în față blocului. Îi arăt cum muncesc oamenii aia în frig, ploaie, vânt pe salarii de mizerie."

"Mama mea îmi spunea pe vremea lui ceașcă "învață, dacă vrei să nu ajungi ospătar sau croitor"!

Am învățat, chiar bine.

Azi, îi răspund mamei: vezi, uite că avem generali cu 4 stele care au fost ospătari pe vremea lui ceașcă, baroni locali care au fost manechini, pescari-mari șefi de partid, subingineri, mari miniștrii, etc, etc.

Ca sa nu mai vorbesc de zilierii din construcții care câștigă mai mult decât mine, care am studii postuniversitare, dar nu sunt bugetar."

"Prin exemplul propriu! Dacă părinții au fost studioși în copilăria lor, iar dacă la maturitate nu stau cu nasul doar în "tiktoci", nu ascultă manele, mai citesc câte o carte, mai discută cu prietenii lor și altceva decât politică, fotbal și PARENTING, mai se plimbă și altundeva decât la Mall și la pensiuni "cu ciubăr" ori hoteluri de 5 stele, atunci și copiii lor vor învăța.

Cu o singură condiție: să nu se agite părinții să-și ducă odraslele la școli private de fițe ori la activități trandy gen tenis, dacă nu vor să aibă parte de influențele nefaste ale celor care fac toate cele de mai sus."

"Le spun că pe mine nu mă interesează notele lor, pentru ei învață nu pentru noi, părinții, iar în funcție de rezultatele lor mai târziu vor merge la școala potrivită, adică fie la arte și meserii sau la liceu.

Nu folosesc șantajul, că nu funcționează și nu vreau să-i învăț că ei fac ceva ca eu să le dau altceva in schimb. Trebuie să le deschidem ochii că a învăța e important pentru ei în primul rând!"

"Am încercat multe metode, inclusiv cursuri de dezvoltare personală, deci ajutor extern. Cel mai bine a funcționat mutarea la o alta școală, într-un alt mediu, în care profesorilor de pasă de copii și predau cu drag."

"Prin exemplu. Să citim pentru a continuă să aflăm lucruri noi, noi, părinții. O jumătate de ora pe zi. O ora. Dar în prezența copilului.

Poate va deveni curios. Poate va întreba "Ce faci?"

"Vreau să fiu mai puternic. Vreau să-mi antrenez mintea, să-mi îmbogățesc cunoștințele; cartea asta chiar nu am citit-o încă!; Sau cărțile te schimbă, te transformă și vreau să fiu mereu mai bun."

"Puterea exemplului e mai mare decât orice. Doar să nu alunecăm într-un "bulling" parental. Chestii de genul "eu învățam!; Tu de ce nu ești că mine? Etc"

Dar să ținem cont și de copilăria lor.

Copilăria e timp liber și joacă. Noi avem, prin lege, program de 8 ore pe zi.

Copiii noștri sunt cocoșați de muncă. Stau la școală 4 până 7 ore funcție de clasa în care sunt. Apoi acasă, că să acopere tot ce primesc că teme mai stau iar, până vine ora de culcare.

Toate cadrele didactice (aproape fără excepție) dau foarte, foarte mult de lucru acasă. Că și cum acel copil nu mai are alte materii de studiu. Că și cum acel copil nu are voie să fie copil.

Domnilor profesori, mai puține teme.

Calculați timpul necesar rezolvării temelor pe care le dați. Dacă e prea mult mai gândiți-vă o dată! Copiii învață de plăcere. La suprasolicitare nu mai vor.

Sunt suprasaturati de teme, teme, teme, proiecte de care nu sunt capabili pt vârstă lor în clasele mici. Gândiți bine ce le cereți. Știu bine ce spun. Mi-am asistat și susținut copilul pas cu pas. Acum e clasa a VIII-a . În clasele mici, a V-a, a VI-a primea teme de sinteză, cu căutări Google și multe complicații, dificile pt vârstă lor.

În școală învață de nevoie matematică.

Din clasa a VII-a am luat pt el niște meditații online (3 ședințe săptămânal) și brusc s-a îndrăgostit de matematică. Are un profesor tânăr extraordinar. Acum face tot online și meditații la limba română.

Copiii învață dacă își iubesc și admiră profesorul și dacă nu sunt supraîncărcați."

"Bursa de merit și-a spus cuvântul"

"Am încercat multe metode dar una singura a câștigat! Bursa de merit din clasa a 5-a și - a spus cuvântul. Acum când am început clasa a 6-a, motivația e și mai mare datorita și bursei de performanta. Lunar ia 200+500, banuti care sunt doar ai ei. Motivație mai mare ca asta nu e, învață singura la tot, teme singura. Cu bănuții face ce vrea și își cumpără ce își dorește."

"Nu îi motivez eu, ci îi ajut sa se motiveze singuri. Ajut să aibă un proces de învățare care nu este o povară pt ei. Le dau voie sa se oprească când vor. Le trezesc interesul. Daca nu vor să învețe la un moment dat, nu îi obligă ci încerc să le respect dorința în măsura în care se poate."

"Copiii caută validare si acceptare în grupurile de prieteni, de colegi etc. doar că astăzi a fi cool înseamnă să nu înveți, să chiulești, să fumezi etc, personal o ascult la ce a învățat si verific dacă și-a făcut temele, nu-și îndeplinește sarcinile, nu mai iese în oraș!"

"Foarte greu!! Pentru clasa a 8-a am făcut doar eu cu el meditații, eu fiind doar părinte, nu profesor, prin respect și muncă am luat examenul cu note foarte mari. De atunci a prins curaj, face singur, dar de multe ori imi cere sfaturi sau ajutor și are încredere în munca lui. A terminat clasa a 11-cea cu media 9.94 și anul acesta văd că are incredere in el, se descurcă de minune. Așteptăm bacul."

"La noi functionează să-l las în pace, independent, să se descurce. Iar eu toată ziua învăț si îmi cumpăr cărți și imită comportamentul meu."

"La limba română (liceu) a primit bănuți pentru fiecare carte citită și povestită. În clasele mici, l-am ajutat ca părinți tot timpul la lecții. Cel mai important e să urmeze un profil care îi place și pe mai departe să facă doar ceea ce îi place."

"Nu îți șantaja copilul cu bani"

"Nu îți șantaja copilul cu bani, nu îl bate, nu îl amenința sau nu îi spune că dacă nu învață, va ajunge un prost, dacă ai ajuns la astfel de metode când el este deja în clasa a VIII a... a X a, înseamnă că, ai fost cam absent din viață lui.

Tu ca părinte ești și psihologul lui și mentorul lui, așa că stai de vorba cu el, implicate în viață lui, acceptă și ideile lui sau convingerile, dar toate acestea trebuiesc făcute încă din fragedă pruncie, dacă nu ai făcut-o, nu este timpul pierdut, doar că, fi mai răbdător că părinte și mai ascultător la nevoile lui. Copilul nu este proprietatea noastră, să ne forțat noi în fel și chip să ajungă ce vrem și cum vrem noi. El va ajunge, ce simte el că i se potrivește. Părinți minunați, voi sunteți scutul și stâlpul copiilor voștri, nu alte,, surse,, din exterior."

"În ciclul primar a urat școală fiindcă nu îi plăcea învățătoarea deci am muncit foarte mult acasă, mai ales pentru a înțelege materia. Pentru asta am apelat la internet, mai ales la mate fiindcă trebuia să învăț eu mai întâi cum să explic. La gimnaziu merge bine la materiile cu profesori ok. La altele am ajuns la meditații și a început să meargă bine fiindcă sunt ok profesorii.

Noi nu punem presiune pe copil pentru note de 10 și asta ajută foarte mult, nu se blochează de frică la teste sau la tablă și chiar funcționează mai bine așa."

