Părinții cer alternative educaționale: Lăsați-ne să învățăm!

Revolta miilor de părinți exasperați de opacitatea Ministerului Educației la educația de tip homeschooling cunoaște un nou episod. Nemulțumirea lor este justificată, este absolut nepermis să pui semnul egal între educație internațională la standarde ridicate și abandon școlar, iar din nefericire asta pare a face statul român.

O petiție de dată recentă care își propune să ajungă rapid la 10.000 susținători se constituie într-un adevărat manifest față de abordarea neprietenoasă a ministerului educației. Conform inițiatorilor „Homeschooling nu este acceptat legal explicit în România. Părinții care aleg acest tip de educație alternativă, recunoscută în multe alte țări, riscă să fie acuzați de împiedicarea accesului copiilor lor la educație și condamnați la închisoare în baza art. 380 din Codul Penal. Ei se simt expuși unei campanii de discriminare și intimidare fără precedent în perioada recentă a României, fiind constant amenințați și tratați ca infractori și cetățeni de mâna a doua.”

Revoltați de permanentele șicanări venite din partea statului, semnatarii demersului au ales să ia atitudine, să își pledeze cauza, să vorbească public, să își strige ofurile și să își ceară drepturile. Abordarea este atipică, până acum despre homeschooling se vorbea în șoaptă, cu mare prudență, de teama unor posibile represalii din partea autorităților. Acum doleanța părinților este asumată, închegată, unitară și pe o voce comună. Este evident că vorbim despre o mișcare, nu despre câteva cazuri izolate, despre un fenomen educațional tolerat la nivel național de câteva decenii. Sunt de notorietate cazurile părinților celebri care au ales sistemul homeschooling pentru copiii lor. De salutat și aplaudat atitudinea de acum a părinților, în condițiile în care fuga de asumare este sport național în România.

De cealaltă parte, ministra Educației are alte preocupări, mai exact este concentrată să prindă un loc pe lista de europarlamentare a unui partid politic și să mențină sau consolideze politizarea din sistemul național de învățământ. Nu dezbate public subiectul HS, este sub demnitatea dânsei, doar secretarii de stat comunică pe această temă. Doamna ministră apare în presă și lansează discuții fanteziste pe teme educaționale, dar este prea ocupată să se aplece asupra fenomenului homeschooling. Pe scurt, lasă impresia că joacă pentru interesul propriu, nu pentru educație și binele copiilor. Nu pare preocupată să vină în întâmpinarea și sprijinul miilor de familii aflate în această zonă educațională, preferă să îi mențină în zona incertitudinilor. La urma urmei este vorba despre copii - dornici să studieze și să le fie recunoscută munca depusă - pentru care părinții au ales alt sistem de învățământ, nicidecum nu au cochetat cu abandonarea sau ocolirea educației. Paradoxul este că diploma obținută după finalizarea studiilor în regim homeschooling este recunoscută de autorități (GED-ul, echivalentul Bacalaureatului de la noi), dar nu și studiile care au dus la obținerea ei! Atitudinea de așteptat de la autorități este sprijinul, nu pedeapsa, cu atât mai mult cu cât sistemul public nu se achită de sarcina încredințată și scoate analfabeți funcțional pe bandă rulantă (unul din doi conform statisticilor).

Ce solicită de fapt acești părinți atipici, dar nicidecum nepreocupați de binele și educația copiilor lor? Vom înțelege lecturând susținerea domnului Mădălin Potoroacă, un părinte dedicat, inițiator al petiției și leader al mișcării homeschooling din România: ”Tot ce ne dorim prin această petiție este să fim lăsați să alegem ceea ce se potrivește cel mai bine copiilor noștri, așa cum și Constituția în articolul 29 garantează libertatea de gândire și conștiință; și articolul 32, care prevede dreptul la educație, fără a specifica exclusivitatea învățământului public din sistemul național, dă în mod implicit acces elevilor și la o alternativă educațională, mai exact la învățământ internațional la distanță cunoscut și ca homeschooling.” Unii se gândesc să plece din țară dacă demersul lor nu are succes, alții sunt dispuși să lupte (în instanță) cu statul pentru drepturile lor și ale copiilor lor. Peste tot se izbesc de rigiditate, lipsă de empatie și prejudecăți educaționale. Tot ce așteaptă este o mână întinsă de la autorități, în locul unui deget ațintit acuzator în direcția lor. Uneori am impresia că statul joacă împotriva intereselor propriilor cetățeni.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

