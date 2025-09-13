4 lucruri pe care să le faci dacă vrei să te asculte copilul. Ce este "tehnica sandwich"

Mamă care petrece timp liber cu copilul său FOTO Pexels

Găsirea modalităților prin care copiii să ne asculte poate fi uneori o provocare. Psihiatra Dr. Sue Varma a împărtășit patru strategii practice, bazate pe experiență clinică și familială, care ajută părinții să comunice mai eficient și să obțină cooperarea copiilor, fără certuri sau tensiuni.

„Ca să știi, nu sunt fratele tău”

"Recent, discutam cu cei doi fii ai mei, elevi la școala generală, despre importanța de a asculta de prima dată când li se cere ceva, mai ales când e ceva important.

Dar înainte să apuc să dezvolt ideea, fiul meu cel mare m-a întrerupt, ridicând ochii la cer:

„Frate, nu e chiar așa grav.”

„Ca să știi, nu sunt fratele tău,” i-am răspuns.

Această mică interacțiune mi-a amintit de un meme pe care îl împărtășisem cu ei:

„Mama întreabă. Nimeni nu ascultă. Mama repetă de cinci ori. Nimeni nu ascultă. Mama țipă ca un animal înfuriat. Copiii: ‘De ce e mama așa nebună?’”

Pentru mulți părinți, această situație este foarte familiară. Dar există câteva instrumente pe care le-am învățat în timpul studiilor de psihiatrie și terapie de familie, pe care le folosesc de peste două decenii, atât în cabinet, cât și acasă. Ele chiar îi fac pe copii să asculte — și repede".

1. Tehnica XYZ

Aceasta este o formulă simplă care poate reduce tensiunea și ajuta copilul să înțeleagă mesajul:

„În situația X, când ai făcut Y, m-am simțit Z.”

De exemplu:

„Când ți-am cerut să strângi masa, dar tu ai mers în camera ta, m-am simțit invizibil și lipsit de respect.”

Această abordare se concentrează pe comportament, nu pe persoană, și evită abordări precum „Tu niciodată nu ajuți!”, care adesea duc la defensivitate. Prin identificarea situației, a acțiunii și a efectului, feedback-ul devine clar și ușor de acționat.

2. Tehnica sandwich

Structura este simplă: începi cu laude, adaugi corectarea și închei cu încurajare.

Laudele și încurajarea sunt „pâinea”, iar corectarea din mijloc este „umplutura sandwich-ului”.

De exemplu:

„Am observat cât de mult efort depui la școală. Dacă te organizezi puțin mai mult, ar putea fi și mai bine. Ar trebui să fii mândru. Continuă așa!”

Această metodă echilibrează validarea cu corectarea, astfel încât copilul să se simtă capabil, nu criticat, și îi întărește ideea că iubirea ta este necondiționată, chiar dacă uneori comportamentul trebuie ajustat.

3. Folosește umorul și limbajul lor

Odată, când copiii mei se certau în loc să se pregătească pentru ora de sport, am spus:

"Nu merge treaba cu farmecul. Vibe-ul nu ține. Revin când atmosfera se îmbunătățește".

Ei au oftat:

„Cringe, frate.”

Dar câteva minute mai târziu, erau deja pregătiți pentru meci.

Umorul, chiar și când este livrat stângaci sau cu slang prost înțeles, poate reduce tensiunea și mobiliza copiii. Uneori, cea mai rapidă cale de a te conecta cu ei este să folosești limbajul lor.

4. Lasă-i să fie responsabili

"Invită copiii să participe la stabilirea regulilor, fie că e vorba de itinerariul unei vacanțe, un tabel de treburi sau programul de somn.

Când copiii simt că fac alegeri în loc să fie forțați, ei devin responsabili și implicarea lor devine reală.

Și crede-mă, dacă li se oferă șansa, copiii pot fi incredibil de creativi. De exemplu:

Unul dintre copiii mei a prezentat un grafic bară arătând că ziua în care mâncăm tacos, cunoscută drept Taco Tuesday, generează cu 40% mai multe vase murdare decât orice altă zi. Prin urmare, vasele ar trebui spălate doar miercurea.

Altă dată, am primit această „apărare” pentru ora de culcare:

„Prietenii mei nu merg la culcare până la 23:00, și pentru că cinci dintre ei au spus asta în chat-ul grupului, e practic cercetare revizuită de colegi.”

În ceea ce privește discuția mea cu fiii mei, la final, ei au râs cu reticență la clarificarea mea despre abordarea cu ”frate” și m-au ascultat” — exact cât a fost nevoie. Asta este cu adevărat câștigul pentru orice părinte: nu căutăm perfecțiunea, ci progresul și înțelegerea", a scris Dr. Sue Varma, psihiatru certificat, membru de onoare al American Psychiatric Association, în articolul publicat de cnbc.com.

