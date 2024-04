Românii care își ajută părinții cu bani. Ce sume cheltuie: "Vreo 2.000 de lei pe lună. Iarna le dau mai mult"

Mulți tineri fac față cu greu cheltuielilor cotidiene și sunt sprijiniți financiar de părinți. Aceștia fie le oferă diferite sume de bani, fie le cumpără casă sau mașină.

Ajutorul funcționează și invers în unele cazuri. Părinții beneficiază de sprijinul copiilor sub diferite forme.

Este tema de discuție deschisă pe Reddit de un utilizator al platformei. Acesta a dat exemplul personal și a dorit să afle dacă și alții oferă susținere financiară părinților.

"Voi vă ajutați părinții cu bani?"

"Ținând cont că lucrurile nu merg strălucit în România și toată lumea se chinuie, am început să îi ajut pe ai mei mai mult decât înainte cu o plată lunară, și mă gândeam oare câți copii își ajută părinții și pentru ce. Eu de exemplu le plătesc rata la bancă, 1.600 ron.", a scris acesta pe Reddit.

"Plătesc facturile, un coș cu mâncare lunar"

Postarea a strâns peste 250 de comentarii în care utilizatorii au precizat cu ce își ajută părinții. Unii achită facturile și cumpărăturile.

"Da, îi ajut cu plata facturilor, alimente, detergenți, cumpărături și e cea mai mare plăcere că pot face acest lucru! Au și ei bănuții lor (puțini, pensii mici), însă fac acest gest din dragoste și apreciere pentru că m-au crescut și educat!"

"Încă nu e nevoie, dacă ar fi i-aș ajuta. Dar orice îmi cer să le cumpăr nu le cer banii niciodată.", spune o altă persoană.

Unii părinți îndrăznesc, se pare, cu greu să apeleze la copiii lor atunci când au dificultăți financiare. "Cardul de bonuri e la mama. O ajut când îmi cere. Nu vrea să se bazeze pe mine prea mult, dar îi dau când are nevoie".

"Le dau vreo 2.000 lei pe lună"

Cei care câștigă bine alocă sume consistente pentru părinți. Cineva a precizat că le oferă câte 2.000 de lei lunar. Când sunt mai mulți copii, cheltuielile se împart "frățește".

"Plătesc facturile, un coș cu mâncare lunar și tot ce înseamnă investigații la spital sau lucruri ce se mai strică prin casă. Avem convenție că puținii bani din pensie se strâng și se duc 80% pe excursii, în condițiile în care până anul trecut nu au fost niciodată nicăieri, iar noțiunea de concediu nu a existat. Frate-miu contribuie și el cu ce consideră, sau când nu pot eu."

Unii copii apelează la adevărate trucuri pentru a se asigura că părinții lor le acceptă ajutorul financiar. "Ai mei se descurcă, dar mai ascund bani prin casa bunicii, unde știu că își ține banii, când trec pe la ea. Nu i-ar accepta dacă i-aș da în mână. Îi zic de ei când sunt deja în tren. Cu toate că eu am cheltuieli mai multe, dar de ce să nu se răsfețe și să trăiască bine măcar acum la bătrânețe. Eu de bine de rău mai duc câteva grade în minus în casă iarnă. Acum 2 ani și-a renovat exteriorul casei și atunci i-am lăsat niște bani pentru meșteri."

Cel mai dificil pentru cei în vârstă este iarna, atunci când facturile sunt mai mari. "Da, le dau vreo 2.000 lei pe lună. Iarna le dau mai mult, vin facturi mai mari pentru încălzire."

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns provocării lansate de utilizatorul Reddit susțin că se simt datori să își ajute părinții. "Eu îmi ajut mama de la 18 ani, ea având probleme medicale. De la facturi până la mâncare și alte investiții în apartamentul ei, să-i fac viața mai ușoară.

Mi-a cerut mama mea asta vreodată sau m-a obligat? Nu, dar e nr 1 pe lista mea de priorități și vreau să-i ofer o viață mai bună după ceva ani de sărăcie și violență domestică."

"Mereu am visat să ajung să am suficienți bani"

Unii dintre cei care au comentat au precizat, în schimb, că nu își permit să își ajute părinții. "Nu. Au banii lor. De obicei ei mă mai ajută", a spus cineva.

Cheltuielile sunt mari și pentru cei tineri, astfel că reușesc cu greu să își sprijine părinții. "Din păcate, nu. Mereu am visat să ajung să am suficienți bani cât să o duc și eu foarte bine și să le dau și lor. Dar se pare că nu am avut norocul ăsta și nici profesia aleasă nu mă ajută prea mult. Trăiesc frugal și mă străduiesc să pun ceva deoparte pentru un avans la propriul apartament.

Părintii mei trăiesc la țară la limita subzistenței și oricum nu le pot scoate din cap mentalitatea de om sărac. (Nu mi-am scos-o nici mie, darămite lor)."

"Nu, se descurcă OK. Eu trebuie să mă descurc singură, fără ajutorul lor. Ei nu au avut de plătit credite imobiliare sau chirii niciodată, eu am", a precizat altcineva într-un comentariu.