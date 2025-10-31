Și-au vândut copilul de 3 săptămâni ca să-și cumpere mașină. Cei doi părinți din Gorj sunt căutați de autorități

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:40
Bebeluș FOTO: Pexels

Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro.

Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia.

Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.

Ancheta în acest caz vizează infracţiuni de trafic de minori, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual, mărturie mincinoasă şi instigare la trafic de minori, fiind derulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate.

Inculpaţi sunt un tânăr de 21 de ani, concubina acestuia, în vârstă de 17 ani şi un bărbat de 47 de ani suspectat că l-a cumpărat pe fiul celor doi tineri la trei săptămâni de la naşterea acestuia.

„Din probele administrate a rezultat că, începând cu vara anului 2024, inculpatul de 21 de ani, a transportat-o şi adăpostit-o, în diverse locaţii, pe inculpata cercetată în cauză (în vârstă de 17 ani şi cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ 3 ani), obligând-o să practice prostituţia în folosul lui material.

Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi inculpat a determinat-o pe coinculpată, să îl transfere pe fiul lor minor (în vârstă de 3 săptămâni), către inculpatul de 47 de ani în schimbul sumei de 7.000 euro.

Inculpata a declarat, în fals, la Oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatului de naştere al minorului.

Suma de bani astfel obţinută a fost utilizată de inculpată şi concubinul ei pentru achiziţionarea unui autoturism”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de DIICOT.

După ce copilul a fost trecut pe numele presupusului cumpărător, acesta a obţinut inclusiv un paşaport pe numele bebeluşului, după ce mama naturală a mers cu acesta la un notar din Cluj, în luna august, şi l-a împuternicit să obţină paşaport şi să îl scoată pe copil din ţară, însă acesta nu a apucat să îl scoată din România.

Anchetatorii au descins la locuinţa tatălui din acte, unde l-au găsit pe bebeluş. Acesta a fost preluat în grija autorităţilor.

Joi, 30 octombrie, pe numele bărbatului care l-a cumpărat pe copil procurorii au emis ordonanţă de reţinere. De asemenea, pe numele celor doi tineri suspectaţi că şi-au vândut copilul au fost emise mandate de arestare în lipsă, ei fiind de negăsit.

