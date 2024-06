"Câți ani aveai când s-a scufundat Titanicul, mamă?!" Lucruri hilare, dar umilitoare pe care copiii le-au spus părinților

Dacă există un lucru pe care copiii îl pot face, acesta este să-și țină părinții cu picioarele pe pământ. Ești un părinte care își vede de treburile zilnice, simțindu-te destul de bine în pielea ta, iar apoi apare copilul tău să îți tempereze entuziasmul.

Desigur, ei nu vor să-ți rănească sentimentele, pur și simplu au un tip de onestitate brutală care poate fi dură, dar și adorabilă în același timp.

Publicația huffpost.com le-a cerut părinților să împărtășească unele dintre cele mai amuzante povești despre comentariile pe care le-au primit de la copiii lor.

"Arăți ca Olaf"

1. "Fiul meu de 3 ani mi-a zis din senin când ne jucam zilele trecute: "Mami, ești atât de frumoasă!". I-am spus: 'Aww, mulțumesc, amice! Și apoi mi-a răspuns: 'Arăți ca Olaf' (Omul de zăpadă din "Frozen")"

2. "În timpul COVID, când districtul nostru școlar oferea fizic unele cursuri, copiii mei erau acasă trei zile pe săptămână și la școală două zile pe săptămână. Vecinul nostru l-a întrebat pe băiatul meu, pe atunci în vârstă de 5 ani, cum era învățătoarea lui. El a spus: 'Profesorul meu de la școală este foarte bun. Învățătorul meu de acasă - nu atât de mult'. Eu eram profesorul lui de acasă".

3. "După ce mi-am pus pantalonii pe dos, am râs de mine și i-am spus: "Uite ce prostie!", copilului meu de 5 ani de atunci, care a răspuns pe un ton destul de exasperat: "Și tu ești șeful!?!". Ascultă, amice, sunt la fel de surprins ca și tine în majoritatea zilelor, dar iată-ne aici".

4. "Stăteam vizavi de fiica mea, doar noi doi, când ea a spus: 'O iubesc pe mama'. 'Ce drăguț', am spus eu - aparent neconvingător, pentru că ea a întins mâna peste masă ca să mă apuce de braț ca cineva care își consolează un prieten la o cafea. 'Și pe tine te plac!", a spus ea, dându-mi o ușoară strângere de braț. 'Doar că o iubesc pe mama'"

"Îmi amintește mult de tine, dar fără părțile enervante"

5. "Am luat-o pe fiica mea, în vârstă de 5 ani, de la grădiniță. Mi-a spus: 'Am făcut ceva pentru tine la școală astăzi. Și am avut dreptate! Ai părul cărunt!".

6. "Fiul la facultate m-a sunat să-mi spună că a întâlnit-o pe "aleasa" - fata visurilor sale. S-a lăudat cu ea timp de multe minute, apoi a spus: "De fapt, îmi amintește mult de tine, dar fără părțile enervante."

7. "În timp ce îmi schimbam hainele în camera mea (și, prin urmare, goală), fiica mea a început să cânte: "Mami are un fund mare și alb!". Ceea ce, după cum vă puteți imagina, era exact ceea ce voiam să aud în acel moment. În astfel de momente, am încercat să răspund cu ceva pozitiv sau neutru (de exemplu, "Oh, așa sunt corpurile, corpul fiecăruia este diferit"), dar în interiorul meu mă gândeam: "Uau, dragă, cu siguranță știi cum să faci o fată să se simtă bine în legătură cu aspectul ei."

8. "L-am întrebat pe fiul meu câți ani crede că am. El a spus că 5.000 de ani. Probabil că se văd firele de păr gri."

9. "Stăteam pe scaunul meu preferat, într-un moment de liniște între treburile casnice, când am văzut-o pe scumpa mea fiică bătând la o piesă Lego dreptunghiulară, fredonând pentru ea însăși. Când am întrebat-o ce face, ea a spus pur și simplu: 'Sunt ca tine, mamă': Scriu, scriu, scriu, scriu!".

Ei bine, mai întâi mi s-a părut amuzant pentru că, la vârsta mea, abia dacă am prieteni cărora să le trimit mesaje. Dar ea îmi reproșa că stau prea mult pe telefon și asta m-a deranjat! Desigur, ea nu vede și nu înțelege toate lucrurile de care mă ocup prin intermediul telefonului, cum ar fi afacerea mea secundară, e-mailurile de la școală, întâlnirile etc., dar poate că nimic din toate acestea nu contează. Ideea este că a observat că sunt mai concentrată pe telefon".

"Seamănă mult cu tine, este veche și uzată, dar în sensul bun"

10."Fiind o mamă care lucrează, pregătirea cinei este, de obicei, o grabă nebună. Acest lucru are ca rezultat faptul că ceea ce ajunge în farfurie este mai puțin atrăgător. Acest lucru mi-a fost confirmat de fetița mea de 10 ani, când a anunțat că sosul ei preferat era "sosul meu cu cocoloașe".

11. "Odată am primit o geantă nouă. Era la mâna a doua și era foarte chic. Am întrebat-o pe fiica mea cea mare dacă îi place. Ea a spus: 'Îmi place'. Seamănă mult cu tine, este veche și uzată, dar în sensul bun."

12. "Eram în vizită la niște prieteni, la ei acasă, cu fiul meu de 5 ani, Owen, iar ei serviseră niște gustări pe masă. Am luat o prăjitură și Owen mi-a spus repede: 'Mami, nu mânca toate prăjiturile, bine?'. Așa că i-am răspuns: "Acesta este doar primul meu fursec". Owen a spus atunci pentru ca toată lumea să audă: "Acasă întotdeauna mănânci toate prăjiturile". Toată lumea a râs, dar am avut grijă să nu termin toate prăjiturile în acea zi".

"Tati, încă ai o burtă mare și păroasă"

13. "Câți ani aveai când s-a scufundat Titanicul, mamă?!?"

14. "Recent am început să fac mai multe exerciții fizice și să urmăresc ce mănânc. Am slăbit puțin, iar soția mea mi-a spus că arăt slab. M-am simțit foarte bine în pielea mea timp de aproximativ cinci secunde, iar apoi fiica mea de 3 ani a intervenit. 'Tati, încă ai o burtă mare și păroasă'."

15. "În urmă cu câțiva ani am decis să îmi las părul să încărunțească, iar fiul meu de liceu mi-a spus într-o zi: 'Mamă, e bine că nu ți-ai mai vopsit părul. Nu se mai potrivea cu fața ta, care este - fără supărare - oarecum ușor încrețită acum. Nu se potrivea ca tu să ai părul tânăr."

16. "Fiul meu m-a întrebat dacă sunt machiată, iar când i-am spus că da, mi-a spus: "Ei bine, ai nevoie de mai mult".

17. "Într-o baie publică: "Mami, de ce fundul tău acoperă tot scaunul de toaletă, dar al meu nu?". La naiba, copilă. Acum trebuie să aștept ca toată lumea din baie să plece."

18. "Când îi pregătesc prânzul fiicei mele de 5 ani înainte de școală, îmi place să o întreb ce i se pare bun în ziua respectivă. În general, ea spune fie un covrig, fie un PB&J și câteva căpșuni. Acum câteva zile, m-am dus și am găsit-o în sufragerie uitându-se la un desen animat înainte de școală. M-am aplecat lângă ea, am sărutat-o pe obraz și am întrebat-o: "Ce ți se pare bun pentru prânzul de azi, scumpo?".

Răspunsul ei: "Miroși dezgustător, miroși de parcă nu ai mai făcut duș de vreo trei zile". Trebuie neapărat să faci un duș astăzi, pentru că miroși dezgustător". Este foarte drăguță, dar poate că nu prea este o persoană matinală. Am râs și m-am întors la bucătărie. Copiii nu au filtru, iar eu și soția mea suntem aici pentru asta. Abia așteptam să-i spun, ca să putem râde amândoi de asta. Și nu, nu trecuseră trei zile! Poate două".