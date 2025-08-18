Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO

Paris Hilton a oferit un moment plin de emoție în timpul unei vizite discrete în România, surprinzând publicul după ce a dezvăluit implicarea sa în sprijinirea copiilor defavorizați din Craiova. Vedeta a petrecut timp într-un centru social, unde a făcut donații semnificative și a interacționat cu micuții aflați în dificultate.

Pe lângă apariția sa la un festival de muzică din Craiova, unde a mixat ca invitat special, Paris Hilton a ales să viziteze un centru destinat copiilor vulnerabili. Vedeta a fost impresionată de munca dedicată a personalului care se implică pentru a transforma sistemul de protecție a copilului din România și s-a arătat profund mișcată de poveștile micuților.

Mesajul vedetei după vizita la centrul de copii din Craiova a fost unul încărcat de emoție:

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care @UNICEF o desfășoară pentru a proteja și sprijini copiii vulnerabili. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitori care fac posibilă această schimbare. Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum arată speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să văd activitatea voastră în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii. Intrați pe linkul din bio pentru a afla mai multe și pentru a dona.”

Deși vizita sa a trecut inițial aproape neobservată, dezvăluirea ulterioară a atras reacții calde din partea fanilor, care au apreciat implicarea socială a vedetei. În această vară, Paris Hilton s-a întors în România pentru a mixa la un festival renumit din Craiova, eveniment care l-a avut ca ambasador de brand pe designerul Cătălin Botezatu. Dincolo de muzică și atmosfera de festival, vedeta a lăsat o amprentă durabilă prin gestul său caritabil, aducând bucurie și speranță copiilor care aveau cea mai mare nevoie de ele.

