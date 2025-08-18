Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 18 August 2025, ora 11:32
720 citiri
Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
Paris Hilton colaborează cu UNICEF România FOTO: Instagram/ Paris Hilton

Paris Hilton a oferit un moment plin de emoție în timpul unei vizite discrete în România, surprinzând publicul după ce a dezvăluit implicarea sa în sprijinirea copiilor defavorizați din Craiova. Vedeta a petrecut timp într-un centru social, unde a făcut donații semnificative și a interacționat cu micuții aflați în dificultate.

Pe lângă apariția sa la un festival de muzică din Craiova, unde a mixat ca invitat special, Paris Hilton a ales să viziteze un centru destinat copiilor vulnerabili. Vedeta a fost impresionată de munca dedicată a personalului care se implică pentru a transforma sistemul de protecție a copilului din România și s-a arătat profund mișcată de poveștile micuților.

Mesajul vedetei după vizita la centrul de copii din Craiova a fost unul încărcat de emoție:

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care @UNICEF o desfășoară pentru a proteja și sprijini copiii vulnerabili. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitori care fac posibilă această schimbare. Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum arată speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să văd activitatea voastră în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii. Intrați pe linkul din bio pentru a afla mai multe și pentru a dona.”

Deși vizita sa a trecut inițial aproape neobservată, dezvăluirea ulterioară a atras reacții calde din partea fanilor, care au apreciat implicarea socială a vedetei. În această vară, Paris Hilton s-a întors în România pentru a mixa la un festival renumit din Craiova, eveniment care l-a avut ca ambasador de brand pe designerul Cătălin Botezatu. Dincolo de muzică și atmosfera de festival, vedeta a lăsat o amprentă durabilă prin gestul său caritabil, aducând bucurie și speranță copiilor care aveau cea mai mare nevoie de ele.

Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”
Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”
Fuego, la 48 de ani, a reușit să scape de 5 kilograme în doar câteva zile, iar secretul său nu stă într-o dietă drastică, ci în câteva reguli simple pe care le respectă cu strictețe....
Alina Eremia și partenerul ei, Edy Barbu, s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta lor FOTO
Alina Eremia și partenerul ei, Edy Barbu, s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta lor FOTO
Alina Eremia și Edy Barbu au spus „da” sâmbătă, 16 august, după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul acestui an, iar acum au făcut pasul cel mare către căsătorie....
#paris hilton, #paris hilton craiova, #stiri vedete , #stiri Paris Hilton
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Digi24.ro
Ce salarii ofera Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Toiu: "Nu creste presiunea asupra bugetului"
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”
  2. CRBL renunță la colaborarea cu Antena 1 pentru PRO TV. La ce emisiune va apărea din toamnă
  3. Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
  4. Terence Stamp, actorul care a jucat rolul negativ în Superman, a murit la vârsta de 87 de ani
  5. Kate Middleton și Prințul William își vor muta reședința într-o casă nouă din Windsor
  6. Alina Eremia și partenerul ei, Edy Barbu, s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta lor FOTO
  7. Horoscop zilnic. Luni, 18 august. Zodia care are probleme cu mijlocul de transport
  8. Bancul zilei: Cum se face mâncarea la români
  9. Nicușor Dan, după vacanța petrecută în țară: "Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România" VIDEO
  10. Tom Cruise refuză prestigioasa distincție Kennedy Center Honor oferită de Donald Trump