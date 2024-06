Paris Hilton da in judecata Hallmark

In urma problemelor pe care le-a intampinat, probleme ce in timp i-au "alterat" imaginea, Paris Hilton s-a decis, intr-un final, ca este momentul sa preia controlul si sa-i puna la punct pe toti cei care o "calca in picioare".

Si, pentru ca era nevoita sa inceapa de undeva, prima "victima" in calea furioasei Paris a fost compania Hallmark, sub pretexul ca i-a fost invadata intimitatea.

MOTIVUL?! Faptul ca Hallmark a scos la vanzare o felicitare sub denumirea - "Prima zi din viata lui Paris ca ospatarita!" - in care era ridiculizata in timp ce servea la mese mancare si spunea clientilor - "Don't touch that, it's hot. What's hot! That's Hot!( in cazul in care Paris are inregistrata sub propriul nume expresia 'That's hot!").

Dupa spusele lui Paris, felicitarea a fost pusa in vanzare fara acordul ei, in urma cu cateva luni, fiind, pana in momentul de fata, disponibila publicului.

Mostenitoarea lantului hotelier Hilton, cere despagubiri in valoare de 100.000 de dolari, pentru daune morale si o dispozitie pentru Hallmark prin care acestia vor fi obligati sa renunte la folosirea numelui si imaginii ei.

Reprezentantii faimoasei companii de felicitari nu au vrut sa faca niciun fel de comentarii pe marginea acuzatiilor aduse de Hilton. Totusi, conform legilor, Paris are foarte putine argumente legale prin care poate ataca Hallmark, pentru ca, datorita Constitutiei, compania se afla sub protectia dreptului la satira publica.

N-ar fi prea mare mirarea daca si acest "circ" este special facut pentru a mai atrage putin atentia presei si pentru a "trage" inca pe cineva in... "troc"!

