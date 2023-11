Paris Hilton, platita cu 500.000 de dolari de Revelion

De sarbatori, celebritatile fac o multime de bani doar pentru ca apar la petrecerile pentru care restul lumii trebuie sa scoata "monede" din ciorapi. De exemplu, Paris si Nicky Hilton vor incasa nu mai putin de 500.000 de dolari pentru a trece in Noul An la un club din Los Angeles, realteaza Forbes.

Pentru a se putea bucura de compania celor doua blonde, restul invitatilor vor trebui sa plateasca intre 250 si 20.000 de dolari.

In 2006, Britney Spears a primit 350.000 de dolari pentru a petrece de Revelion in New York. Gurile rele spun ca Britney s-ar fi prebusit la putin timp de la miezul noptii, de prea multa distractie, lucru care i-ar fi adus toate neplacerile din acest an.

Pamela Anderson va gazdui in 2007 trecerea anului intr-un club din New York, iar pentru a o vedea in compania noul ei sot, Rick Salomon, biletele costa intre 250 si 5.000 de dolari.

