Cum arată singura fiică a lui Michael Jackson: și-a umplut corpul de tatuaje

Paris Jackson are 24 de ani și își încearcă șansa în toate domeniile: joacă în filme, cântă și este și model.

Paris Jackson a devenit recent imaginea KVD Beauty, firma lansată de artista americană Kat Von D, renumită pentru emisiunile ei despre arta tatuajului - LA Ink și Miami Ink.

La rândul ei, Paris are peste 80 de tatuaje, inclusiv o imagine cu tatăl ei de pe albumul Dangerous.

Paris Jackson a jucat în seria Sex Appeal difuzată de Hulu și a lansat primul ei album anul trecut.

La 24 de ani, ea este copilul mijlociu dintre cei trei urmași ai lui Michael Jackson, megastarul decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani.

Michael Prince Jackson este băiatul cel mare (25 de ani), iar Bigi Jackson (cunoscut înainte drept Blanket) este cel mai mic (20 de ani).

