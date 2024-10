I-a căzut racheta în cap! Ce-a putut să facă rusul Medvedev la ATP Paris, înainte de a fi eliminat VIDEO

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (5 ATP, favorit nr. 4) a fost eliminat miercuri, în turul 2 la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, după ce a cedat surprinzător, în trei seturi, 6-4, 2-6, 7-6 (7/4), în faţa australianului Alexei Popyrin (24 ATP).

Australianul s-a impus la capătul unei partide de două ore şi jumătate, în care a reuşit cinci aşi şi a comis două duble greşeli, Medvedev având 11 aşi dar făcând nu mai puţin de 14 duble greşeli.

În schimb, rusul Medvedev s-a remarcat în timpul meciului cu un gest neobișnuit, aruncându-și racheta cât a putut de sus, aceasta căzând apoi și punându-i în pericol integritatea fizică.

Medvedev lately…

Curious to see how he will look in Turin. Former champ (in London) and semifinalist in 2023. pic.twitter.com/QeuhTaR27g