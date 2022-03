Cum ar arăta Parisul atacat de Putin. Filmul șocant distribuit de ucraineni VIDEO

Olesksandr Merezhko, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și cooperare internațională din Ucraina, a postat pe Twitter un video șocant care înfățișează cum ar arăta Parisul, un oraș simbol al Europei, dacă ar fi bombardat de Putin.

Filmulețul, care are 45 de secunde și circa 2.300 de vizualizări, a fost distribuit și de publicația ucraineană Kyiv Post pe aceeași rețea socială.

Cei care se uită la video sunt rugați să facă un exercițiu de imaginație:

”Gândiți-vă cum ar fi dacă astea (n. r. bombardamentele din Ucraina) s-ar fi întâmplat într-o capitală europeană. (...) Închideți spațiul aerian al Ucrainei! (...) Dacă noi cădem, cădeți și voi (n. r în sensul de Uniunea Europeană cade)”.

❗️Imagine if Putin attacked any other European country #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #PutinHitler #PutinsWar pic.twitter.com/CMSNfvBYFV