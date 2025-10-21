Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO

Un muncitor în vârstă de 23 de ani a fost ucis pe un şantier şi alte patru persoane au fost grav rănite, luni seară, la Ermont, în Val-d'Oise, în apropierea Parisului, unde o tornadă bruscă şi violentă a doborât trei macarale pe un şantier, relatează AFP.

Oraşul Ermont, situat la 21 km nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de „acest episod de vânt puternic, brusc şi violent, localizat în aproximativ zece comune, care s-a produs la ora (locală) 17:50”, a declarat prefectul Philippe Court. Reprezentantul statului a vorbit despre „un fel de mini-tornadă”.

Videoclipuri postate pe conturile reţelei sociale X arată trei macarale prăbuşindu-se în câteva secunde, una după alta. O macara a căzut peste clădirea unei instituţii medico-sociale, fără a face victime. O a treia a căzut peste o clădire de locuinţe.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

„Avem o persoană decedată, patru în stare de urgenţă absolută şi cinci în stare de urgenţă relativă”, a anunţat prefectura, menţionând că „au căzut macarale şi au fost smulse acoperişuri”.

„Sunt zece victime, dintre care una decedată, un bărbat de 23 de ani”, a confirmat procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras, care s-a deplasat la faţa locului. Persoana decedată era unul dintre angajaţii unei companii private de construcţii, care lucra pe şantier. Bărbatul decedat a fost lovit într-o „zonă a şantierului traversată de mini-tornadă”.

În aşteptarea autopsiei, procurorul nu a putut furniza mai multe detalii despre circumstanţele în care a survenit decesul.

La Pontoise a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă şi vătămare corporală din culpă la locul de muncă. Inspecţia muncii s-a deplasat la faţa locului pentru primele constatări.

Pompierii şi forţele de securitate au intervenit, de asemenea, la Eaubonne, Andilly, Montmorency şi Franconville.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade du Val-d'Oise, traversant l'A115 entre Franconville et Ermont ce lundi vers 17h45. (© Olivier Arbey) pic.twitter.com/aE7fsEtKo7 — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a vorbit pe X despre un „episod de tornadă bruscă şi de o intensitate rară”. La faţa locului au fost mobilizaţi rapid zeci de pompieri, 50 de poliţişti şi 20 de angajaţi ai Serviciului de asistenţă medicală de urgenţă (SAMU), precum şi zeci de medici, potrivit prefecturii.

