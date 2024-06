Ucraina are susținerea fermă a SUA, transmite Biden din inima Franței. Președintele american nu i-a uitat nici pe ceilalți aliați VIDEO FOTO

Statele Unite ale Americii sunt în mod ferm alături de Ucraina şi nu vor ezita să îşi susţină aliaţii, a dat asigurări sâmbătă, 8 iunie, preşedintele american Joe Biden, informează AFP.

"Suntem în mod ferm alături de aliaţii noştri, de Franţa. Repet, nu vom ezita" (să-i susţinem), a declarat Biden în timpul unei conferinţe de presă la Paris, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Înainte de aceasta, Macron a salutat "loialitatea" preşedintelui american, în care vede un "partener care iubeşte şi respectă europenii".

De asemenea, după anunţarea eliberării a patru ostatici israelieni în Gaza, Joe Biden a dat asigurări că SUA vor continua să se mobilizeze până când toţi ostaticii vor fi eliberaţi.

"Nu vom înceta să lucrăm până când toţi ostaticii vor reveni acasă la ei", a declarat Joe Biden.

La rândul său, Emmanul Macron a salutat eliberarea celor patru ostatici.

Militarii israelieni au anunţat sâmbătă, 8 iunie, că au eliberat din zona centrală a Fâşiei Gaza patru ostatici în viaţă.

În timpul conferinţei de sâmbătă, 8 iunie, de la Paris, Macron şi Biden au afişat unitatea lor în faţa provocărilor transatlantice, începând cu războiul din Ucraina şi terminând cu spectrul unei posibile reveniri a lui Donald Trump. Fostul preşedinte american ameninţă în mod regulat că SUA nu vor mai participa la apărarea europenilor în faţa Rusiei în cadrul NATO dacă el va fi reales în noiembrie şi dacă aceste state nu îşi vor majora contribuţiile financiare la organizaţia transatlantică.

De asemenea, remarcă AFP, Washingtonul se abţine în a urma toate elanurile preşedintelui francez, de exemplu cel privind eventuala trimitere a unor instructori militari pe teritoriul ucrainean.

Very honored to attend today in Paris the official welcome ceremony for President Biden @POTUS and the US delegation 🇺🇸, celebrating the 80th anniversary of the D-day. The events that ensued led to the end of #WWII, and a long period of peace for Europe🇪🇺. Peace is precious,… pic.twitter.com/OY7E07n2UR